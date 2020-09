Reporta Guerrero otras 11 muertes por Covid; 8 eran adultos mayores

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 29 de septiembre de 2020.- El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó que se reportaron 161 nuevos casos de Covid 19 en las últimas 24 horas, con los que ya son 18 mil 816 acumulados en la entidad, así como mil 927 muertes.



Durante la actualización de cifras de coronavirus al mediodía de este martes, el funcionario indicó que se registró un incremento del 0.5 por ciento en los casos, que hay 794 activos y la mayoría se encuentra en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Tixtla.



Respecto a la tasa de incidencia de casos activos estimados por cada 100 mil habitantes, dijo que Guerrero bajó a 29.2, mientras que la media nacional es de 27.1. En relación a los decesos por coronavirus, detalló que se reportaron 11 en el último día, de las cuales ocho fueron entre personas mayores de 65 años.



’Tenemos gente de 90, de 87 y 82 años; esa gente no va a los antros, esa gente no va a los bares, esa gente se contagia por los jóvenes que van a los bares y que desafortunadamente no cumplen con todas las indicaciones que se les están dando, llegan a su casa e irresponsablemente contagian a los adultos mayores, a los abuelos’, reclamó De la Peña Pintos.



Añadió que a un día de que concluya este mes, han sido notificados 180 fallecimientos. En cuanto a la hospitalización, puntualizó que está ocupado el 31 por ciento de las camas por 246 personas internadas, de las cuales 48 se encuentran intubadas y en estado crítico.



Por municipios, la ocupación en Acapulco promedió en 37.6 puntos, Chilpancingo en 38 y Zihuatanejo en 30.6. El secretario agregó que Guerrero descendió del quinto al sexto sitio del país en ocupación de camas Covid, con 34 por ciento, pero avanzó al sitio número 20 de camas con ventiladores, con un promedio de ocupación de 19 puntos

Fuente: Quadratín