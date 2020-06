Reporta Salud 265 personas más recuperadas de COVID-19; suman 8,783 con alta sanitaria

•Recuerdan que cuidar de todos de todos es la acción que permitirá ayudar a mitigar la pandemia.



Toluca, Estado de México, .- Al día de hoy, la Secretaría de Salud del Estado de México reportó que 265 personas más se recuperaron de COVID-19, por lo que en total suman 8 mil 783 quienes han recibido su alta sanitaria y ya se encuentran en sus hogares, no obstante continúa el llamado para que la población no baje la guardia y prevenga el contagio del virus SARS-CoV-2.



La dependencia, a cargo del Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, precisó que al corte de las 20:00 horas suman 18 mil 552 casos positivos a esta enfermedad, en tanto 4 mil 272 se encuentran en resguardo domiciliario, mil 813 se encuentran hospitalizados en nosocomios mexiquenses, mil 440 en otras entidad, mil 563 fallecieron en diversos municipios y 681 fuera de territorio estatal.



En tanto, que 7 mil 721 se encuentran catalogados como sospechosos y 21 mil 526 han dado negativo a esta enfermedad.



En el marco del semáforo rojo en el que se encuentra la entidad, se exhortó a la población a reforzar las medidas de sana distancia para evitar este padecimiento, donde quedarse en casa y cuidar de los grupos más vulnerables, son las medidas más efectivas para mitigar la pandemia



Añadió que el lema ’Cuidemos todos de todos’, expresado por el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, hoy en día tiene mayor sentido, pues en la medida que continúe el confinamiento en el hogar, se reducirá el número de personas afectadas, a lo que se debe sumar continuar con las acciones de higiene.



Por ello, puntualizó que es indispensable seguir con el lavado de manos constante o uso de gel antibacterial, no saludar de beso, mano o abrazo, adoptar el estornudo de etiqueta, utilizar la mano no dominante en el transporte público, al usar elevadores o detenerse de barandales.



Otra medida es el uso de cubrebocas, el cual debe cubrir el mentón, la boca y la nariz, utilizar uno al día si es desechable o lavarlo perfectamente si es de tela, además de no manipularlo con las manos sucias.



Asimismo, recordó que en la línea de atención 800 900 3200 se puede recibir información sobre COVID-19, asesoría si se presentan síntomas de enfermedades respiratorias y apoyo psicológico