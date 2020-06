Reporta Salud EDOMÉX 7,264 personas que se han recuperado de COVID-19

• Pide a la población atender las indicaciones de las autoridades para retornar a la nueva normalidad.



Toluca, Estado de México, .- Gracias al intenso trabajo realizado por el personal médico, de enfermería y de apoyo, en el Estado de México 7 mil 264 personas han recibido su alta sanitaria tras haber superado el COVID-19, por lo que se mantiene el exhorto a seguir las recomendaciones sanitarias para mitigar la pandemia.



La Secretaría de Salud estatal informa que al corte de las 20:00 horas, se reportan 16 mil 320 casos positivos, de los cuales 3 mil 589 se encuentran a aislamiento domiciliario, 2 mil 284 son atendidos en hospitales de la entidad y mil 286 en nosocomios de otros estados; en tanto que lamentablemente mil 305 personas han fallecido en diversos municipios y 592 fuera de las fronteras mexiquenses.



Asimismo, la dependencia que encabeza el Doctor Gabriel O’Shea Cuevas, precisa que 7 mil 823 se encuentran clasificados como casos sospechosos y 19 mil 579 han dado negativo al virus SARS-CoV-2.



Por lo anterior y al atender las indicaciones del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, continúa el llamado a la población a tener una participación responsable, no relajar las medidas preventivas y proteger a los grupos vulnerables, pues la entidad se encuentra en semáforo rojo, lo que supone un alto riesgo de contagio.



También subraya que, si bien se cuentan con un Plan de Regreso Seguro, son las autoridades federales y estatales las que comunicarán la forma en que se retornará a la nueva normalidad, por lo que pide a la sociedad estar atenta a la información que se genere en canales oficiales.



Por ello, la Secretaría de Salud mexiquense hace un llamado a los ciudadanos a quedarse en casa, si es necesario salir deben utilizar cubrebocas, no saludar de mano, beso o abrazo, si se estornuda o tose taparse la boca con un pañuelo desechable y depositarlo en la basura o utilizar el ángulo interno del brazo.



Al seguir todas estas recomendaciones se ayuda al sector salud a disminuir el contagio y no saturar los hospitales, donde el personal médico, a quien se le reconoce públicamente su esfuerzo, realiza una tarea fundamental para atender a quienes han contraído COVID-19.