Reporta Salud EDOMÉX que 58, 797 mexiquenses han superado al COVID-19

•Pide no bajar la guardia y continuar con la protección de los grupos vulnerables.



Toluca, Estado de México, .- Con 58 mil 797 personas que han recibido su alta sanitaria tras vencer al COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado de México señaló que continúa la lucha contra este padecimiento y al corte de las 20:00 horas suman 94 mil 882 casos confirmados.



La dependencia a cargo del Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, precisó que 19 mil 660 personas se encuentran en resguardo domiciliario, mil 598 están hospitalizados en la entidad, mil 776 en otros estados y 13 mil 051 han perdido la vida.



De igual manera, reportó que 20 mil 759 son catalogados como casos sospechosos en espera del resultado de la muestra que les fue tomada y 125 mil 629 han dado negativo al contagio del virus SARS-CoV-2.



Por ello, reitera el llamado a la población a no bajar la guardia, pues la entidad continúa en naranja en el semáforo epidemiológico y el riesgo de contagio aún es elevado, por lo que se deben seguir las medidas preventivas de lavado constante de manos, respeto a la sana distancia y uso de cubrebocas.



De igual manera, debe seguir el resguardo domiciliario de personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas; en el caso de quienes deben salir a trabajar o acuden a sitios públicos, deben evitar las aglomeraciones y cumplir con las medidas higiénicas que cada establecimiento aplique.



Y para seguir atendiendo el llamado del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza de cuidar todos de todos, se recomienda que al estornudar o toser, cubrirse la boca con el ángulo interno del codo, no tocarse la cara, con especial énfasis en la boca, ojos nariz, no escupir en la calle y portar un frasco con gel antibacterial para sanitizarse continuamente las manos.



Asimismo, la dependencia recordó que continúa en operación la línea de atención 800 900 3200, donde la población en general puede acceder a orientación si presentan síntomas de enfermedades respiratorias y en caso de requerirlo recibir atención oportuna o apoyo psicológico.