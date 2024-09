Reporta protección civil federal y EdoMéx sólo dos calles encharcadas en Chalco

CHALCO, Estado de México.- Como resultado del esfuerzo coordinado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México, que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al momento sólo dos calles de la colonia Culturas de México presentan afectaciones, mientras que la colonia Jacalones ya encuentra libre de agua y lista para comenzarán las labores de limpieza.



Como resultado de estos trabajos de atención prioritaria, se ha registrado una considerable disminución en los niveles de agua, gracias al equipo de bombeo ubicado estratégicamente y al despliegue de fuerza de tareas instruido por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha supervisado de manera permanente la zona.



’Muchísimas gracias, Gobernadora Delfina, porque de verdad sí hemos visto su empatía, hemos visto su trabajo, hemos visto que está al pendiente y no cualquier persona hace eso. Han pasado muchos Gobernadores y no se han preocupado por los que más lo necesitamos y ella sí ha demostrado su empatía por nosotros’, refirió Laura Sarmiento, habitante de Chalco.



Durante estos trabajos de apoyo se han retirado 245 toneladas de azolve, equivalentes a seis campos de futbol y se han extraído 1’800,000 m3 de agua, cantidad semejante a llenar 720 albercas olímpicas.



Luego de 30 años de falta de mantenimiento a la infraestructura, por el descuido de las pasadas administraciones, la Gobernadora Delfina Gómez instruyó reforzar los trabajos de apoyo en la zona afectada, para fortalecer el desalojo de agua en las colonias Culturas de México y Jacalones, a lo que se suma la construcción del Colector Solidaridad.



’El domingo, fui a su pobre casa y estaba inundada y un Vactor me ayudó a sacar la mayoría del agua, del terreno y casi casi sacaron toda. El lunes estuvieron ahí trabajando, tanto el Vactor, un soldado, auxiliándome bastante, bendito sea Dios’, señaló José Gómez Torid, vecino del municipio de Chalco.



En la zona se mantiene la fuerza de tarea con mil 286 elementos, 141 vehículos, 124 equipos y maquinaria especializada, tres plantas potabilizadoras, así como dos refugios temporales en donde se brinda albergue, alimentos y atención a 60 personas.



Las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y la Guardia Nacional mantiene activos los Planes DN-III-E, Marina y GN; el Gobierno del Estado de México sigue ofreciendo servicios a través de la Caravana de Salud por el Bienestar de Chalco con un despliegue de 18 unidades médicas del ISEM y del DIFEM.



La Secretaría de Seguridad estatal realiza la vigilancia y apoyo a la ciudadanía con un despliegue de 300 elementos, cuatro lanchas, un camión tipo Kodiac, un Cimarrón, uno tipo Unimog, cuatro anfibios y 16 camionetas Pick Up; y brigadistas continúan con la distribución de alimentos y medicamentos para las familias afectadas en esta zona.