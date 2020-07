Reportaba Peña la mitad de desaparecidos reales; los actualizan a 73 mil

El Subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, informó que en México la cifra histórica de personas desaparecidas asciende a 73 mil 201 casos, lo que corresponde al 41.16 por ciento del total de reportes realizados desde marzo de 1964 hasta el 12 de julio del presente año.



En el gobierno de Peña Nieto pretendieron minimizar este problema, habían informado que el total de personas desaparecidas era de 35,410, omitiendo 21,602 casos que pertenecían a la cifra real; en ese periodo sólo 12 individuos fueron condenadas por el delito de desaparición forzada.



"Eso lleva a otro problema, clasificaron los delitos de manera distinta, no en todos los casos se acreditan como desaparición sino como secuestro o privación ilegal de la libertad", afirmó Alejandro Encinas.



La cifra de personas desaparecidas puede variar, reconoce el subsecretario Encinas, porque once de las 32 fiscalías del país no han terminado de revisar y depurar la información.



Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, del total de desaparecidos, 8,982 son mujeres y 6,290 menores de edad.



Al menos 12 mil 755 niños, niñas y adolescentes se encuentran desaparecidos en México, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) publicado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).



Las niñas y jovencitas representan más de la mitad de las personas desaparecidas de entre los 0 a 17 años de edad, con 7 mil 032 reportes (55.13 por ciento); en tanto que en 5 mil 682 casos se trata de hombres (44. 55 por ciento).



Las entidades federativas que reportan el mayor número de menores desaparecidos son: Estado de México, 2 mil 848; Tamaulipas, 1 mil 560; Jalisco, 822; Puebla, 814; Nuevo León, 806; Chihuahua, 684; Veracruz, 555; Sonora, 536; Coahuila, 457, y Guerrero con 440.



La mayoría de las desapariciones de menores se concentra entre los 10 a 17 años de edad con un total de 10 mil 244, de las cuales, 5 mil 818 son mujeres.



Por rango de edad, de acuerdo al RNPDNO, 1 mil 416 casos de desaparecidos corresponden a menores de 0 a 4 años; 1 mil 94, de 5 a 9 años; 3 mil 442, de 10 a 14 años, y 6 mil 802 de 15 a 17 años.



El representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez, ha explicado que el robo de menores entre 0 a 4 años de edad es principalmente con fines adopción ilegal.



En el caso de las desapariciones de menores entre los 15 a 17 años, la mayoría se trata de mujeres y en este caso, se estima que la desaparición por particulares para las menores es con fines sexuales.



Los varones de 12 a 17 años que son robados y/o desaparecidos, serían ’víctimas de exploración laboral de grupos criminales, cosecha o recolección de droga’, según explicaron los expertos.



Los activistas lamentaron que en el país no haya una policía o unidad especializada en la búsqueda de niños robados.



’Es lamentable que en México no exista, como en otros países, una policía que se avoque a la investigación minuciosa de las denuncias por robo de niños’, dijo Guillermo Gutiérrez, presidente de la Fundación Niños Robados.



Guillermo Gutiérrez señaló que debido a la falta de un órgano que se especialice en el tema, no hay información para dimensionar con exactitud –más allá de la desaparición– el robo o sustracción de menores porque no hay cifras desglosadas.



En ese periodo, detalló el funcionario, se registraron en total 177 mil 844 reportes de desaparición de personas, de las cuales, 104 mil 643 fueron localizadas: 98 mil 242 con vida y 6 mil 401 sin vida.



Los estados con el mayor número de personas desaparecidas son: Tamaulipas, 10 mil 806 casos; Jalisco, 10 mil 237; Estado de México, 7 mil 691; Nuevo León, 4 mil 505, y Chihuahua, 4 mil 179.



La desaparición en México se disparó a finales del año 2006 e inicios de 2007, pues del total de desaparecidos, al menos 1 mil 523 corresponden desde 1964 hasta 2005, y 50 mil 743 entre el año 2006 y 2018.



En tanto que existen 11 mil 191 casos de desaparición previos a diciembre de 2018, pero que se desconoce el qué año se generó el reporte o denuncia, destacó Encinas Rodríguez.



’Aquí tenemos que depurar este dato y cuidarlo porque no se cuenta con la información fidedigna por parte de las fiscalías de los estados y de la Fiscalía General, es decir, no hay certeza del año de denuncia de desaparición’, destacó el funcionario.



Al menos 27 mil 871 personas desaparecidas en el actual sexenio siguen sin ser localizadas. La mayoría de estos casos reportados durante la Cuarta Transformación se concentran en 10 entidades federativas: Estado de México, 3 mil 867; Jalisco, 3 mil 234; Tamaulipas; 2 mil 119; Veracruz, 2,075; Sinaloa, 1 mil 165; Ciudad de México, 1 mil 100; Nuevo León, 1 mil 69; Michoacán, 868; Puebla, 628, y Chihuahua, 583.



Encinas Rodríguez afirmó que la desaparición de personas disminuyó por primera vez durante el primer de semestre de 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior, pues de 3 mil 679 registros de desaparición entre enero y junio de 2019, en el mismo lapso hay 2 mil 332 casos.



El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) da cuenta sólo de 15 casos de personas desaparecidas que son migrantes. Estos casos fueron registrados en Tamaulipas, Ciudad de México, con tres casos cada uno; Estado de México y Colima, dos cada uno; Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas y Michoacán, con un caso cada uno.



En relación al número de fosas clandestinas, a nivel nacional hay al menos 3 mil 978 fosas clandestinas de donde han exhumado 6 mil 625 cuerpos.



Del total histórico de fosas, mil 143 fueron localizadas entre el primero de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2020, es decir, el 28 por ciento de las fosas se localizaron en la presente administración federal.



El 42 por ciento de los cuerpos hallados (712) fueron plenamente identificados, mientras que el 25.6 por ciento (461) ya fueron entregados a sus familiares, precisó el Subsecretario Alejandro Encinas.



Los estados de Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora concentran casi el 70 por ciento de los cuerpos exhumados en todo el país, es decir, mil 166 cuerpos encontrados, indicó



Encinas Rodríguez detalló que tan sólo en Veracruz se encontraron 172 fosas, mientras que Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora aglomeran el 57 por ciento de estos lugares de inhumación clandestina. Con información de Sugeyry Romina Gándara | SIN EMBARGO