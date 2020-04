Reportan 20 mujeres embarazadas con coronavirus en el país

En México se han registrado hasta el momento 20 mujeres embarazadas con COVID-19, dos muertes y actualmente se analiza la defunción de dos más, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.



En entrevista explicó que algunas de estas mujeres ya han sobrepasado el periodo de infección con completa recuperación.



’Lamentablemente hay cuatro que han perdido la vida. Dos confirmadas, una en Monclova, Coahuila y otra en Ciudad Juárez, Chihuahua, y hay otras dos que están en estudio. De momento hasta que no tengamos la confirmación no podemos asegurar que sean casos Covid-19’, detalló.



Apuntó que este lunes, durante la conferencia vespertina sobre el Covid-19 en Palacio Nacional, se dará a conocer la recientemente publicada guía de manejo del embarazo, parto y puerperio, la cual contiene una serie de recomendaciones tanto para médicos como para las mujeres embarazadas.



’Incluye una serie de recomendaciones técnicas para personal de salud que atiende a las mujeres embarazadas en estas fases y también hacia las propias mujeres, para que identifiquen tempranamente su riesgo, sus signos potenciales de complicación y puedan acudir de manera eficiente a la atención médica necesaria’, agregó el funcionario.



Señaló que si bien aún no existen datos concretos sobre los mecanismos de transmisión del virus entre las madres y bebés, si un bebé nace durante el periodo de infección de las mujeres, puede llegar a contagiar al menor, puesto que la transmisión es por vía respiratoria.



’Al inicio de la epidemia, cuando estaba solo en China, hubo un par de reportes de una posible transmisión materno infantil de COVID-19. Esta generalmente ocurre en tres momentos, pero no se ha logrado documentar cuales son relevantes’, expresó.



En otras enfermedades como rubeola o VIH, dijo, la transmisión puede ocurrir en el embarazo, parto o lactancia; sin embargo para el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 no se ha documentado que tan real es la transmisión materno infantil.



López-Gatell explicó que si bien hay una cantidad importante de niños y niñas contagiados con el virus en el país, ’la buena noticia es que en menores de 25 años no se ha detectado un solo caso complicado o que haya resultado en muerte’.



’Por alguna razona que no se entiende del todo en los gremios científicos, los niños están hasta cierto punto a salvo. Se pueden infectar, pueden desarrollar los síntomas básicos de COVID pero no desarrollan la enfermedad complicada ni tampoco han perdido la vida’.



FORBES