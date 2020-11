Reportan el #50% de avance en auditoría del Osfem por presuntas irregularidades de ex funcionarios de Ecatepec al #ejercicio fiscal 2018

Ecatepec, Méx._Personal del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) registra avance de 50% en la auditoría realizada al ejercicio fiscal 2018 del ayuntamiento de Ecatepec, correspondiente a la anterior administración municipal.



Como se recordará, el Congreso estatal rechazó la cuenta pública correspondiente al último año de gobierno del ex alcalde Indalecio Ríos Velázquez por presuntas irregularidades y aprobó un punto de acuerdo para que el Osfem llevara a acabo la auditoría correspondiente.



El actual gobierno local, encabezado por el alcalde Fernando Vilchis Contreras, reiteró su postura de que se investigue el ejercicio de los recursos municipales y en caso de existir irregularidades se sancione a los responsables.



En septiembre pasado el Osfem inició la auditoría financiera al último año del anterior gobierno municipal de Ecatepec, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, que encabezó el ex alcalde Indalecio Ríos Velázquez, revisión que se efectúa en instalaciones del palacio municipal.



Autoridades municipales brindan todas las facilidades a los auditores financieros y de obra del Osfem para que realicen su labor y esclarezcan el manejo de los recursos municipales durante ese periodo.



La auditoría financiera tiene como objetivo detectar posibles irregularidades o actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos, pues la Cuenta Pública del 2018 no fue integrada correctamente y en su momento fue rechazada por el Congreso del Estado de México.



Vilchis Contreras insistió que es necesario transparentar y verificar el uso correcto de los recursos públicos, por lo que en caso de que se detecte afectación al patrimonio municipal los responsables deben ser sancionados.



El Osfem audita de manera permanente a los 125 municipios del Estado de México para garantizar el buen ejercicio del erario público y prevenir irregularidades en su uso.



Hace unos meses, el alcalde Fernando Vilchis Contreras, emitió un ofició dirigido al Osfem para solicitar que se audite el primer año de su gestión, con el fin de que Ecatepec sea el primer municipio es ser fiscalizado del actual periodo de gobierno.