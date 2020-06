Reportan que Nestora Salgado está hospitalizada con Covid 19 en Acapulco

www.guerrerohabla.com





ACAPULCO, Gro., 30 de junio de 2020.- Se reportó que la senadora de Morena por Guerrero, Nestora Salgado García, se encuentra internada en un hospital en estado delicado con síntomas de Covid 19.



De acuerdo con Milenio, la ex comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) estaría hospitalizada en Acapulco.



El medio afirmó que por esta razón la legisladora no se presentó el lunes a la sesión del periodo extraordinario en la que se discutieron las leyes reglamentarias del T-MEC.



Añadió que durante la discusión legislativa, las senadoras del PRI, Claudia Anaya, Vanessa Rubio y Beatriz Paredes, manifestaron su solidaridad con la morenista, aunque en ningún momento la mencionaron por su nombre.



De confirmarse, Salgado García sería la segunda senadora contagiada, pues el 30 de abril pasado, el ex secretario de Gobernación y coordinador de la bancada del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que dio positivo a coronavirus.

Fuente: Quadratín