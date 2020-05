Reporte de monitoreo del volcán Popocatépetl

En las últimas 24 horas, mediante el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 130 exhalaciones acompañadas de gases volcánicos y en ocasiones de ligeras cantidades de ceniza. Además, se registraron 172 minutos de tremor y cuatro explosiones menores, dos registradas el día de ayer a las 17:23 y 23:51 horas, las restantes el día de hoy a las 03:02 y 06:04 horas, las cuales no pudieron ser observadas por la nubosidad de la zona.



Durante la noche no se tuvo visibilidad hacia el cráter debido a condiciones climáticas. Desde la mañana se ha pudo observar al volcán con emisión continua de vapor de agua y gas, sin embargo, al momento de este reporte, por las condiciones de nubosidad, no se tiene visibilidad hacia el cráter, cualquier emisión de vapor de agua, gas y ceniza se dispersará en dirección Noreste.



El Cenapred exhorta a NO ACERCARSE al volcán ni al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro.



Cualquier cambio en la actividad del volcán se reportará oportunamente. El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se mantiene en AMARILLO FASE 2.



Las recomendaciones para la población ante esta actividad son no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX.



Asimismo, se le recomienda elevar la atención a los avisos de las autoridades de su localidad. A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos.



La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México invita a la población en general a mantenerse informados a través de los sitios oficiales http://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx y www.gob.mx/cenapred, así como en los números telefónicos para reportar emergencias 800-713-4147 y 911.



Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Coordinación General de Protección Civil del Estado de México.