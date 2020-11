Reporte de Semáforo delictivo

Ya casi se cumplen dos años del actual gobierno federal, donde la promesa de recuperar la paz para el país se vislumbra cada vez más lejana, máxime que durante todo el mes de noviembre se ha mantenido acéfala la secretaría de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que su titular designada, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, no ha podido asumir el cargo debido a que aún no supera las consecuencias del covid-19.

Recuérdese que ella debe remplazar a Alfonso Durazo Montaño, quien ahora aspira a ser candidato a la gubernatura de Sonora por Morena, y aunque en Palacio Nacional se asegure que se va por buen camino y que funciona la política de abrazos, no balazos, existen otros datos que revelan que son pocos los delitos que se mantiene a la baja.

De acuerdo al más reciente reporte de la organización Semáforo Delictivo, se reitera el pronóstico de que al cerrar el presente año se registrará el mayor número de víctimas de homicidio en los últimos 20 años; además, para apuntalar tal información se revela que en octubre se registraron dos mil 406 homicidios por lo que a excepción de febrero y septiembre, el resto del año este delito se ha mantenido en color rojo.

Se precisa que el homicidio sigue con tasas muy altas en Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Sonora, Zacatecas, Michoacán, Morelos, Quintana Roo y Guerrero.

También Semáforo Delictivo reveló que otros delitos como la extorsión y el narcomenudeo también se reportaron en rojo en octubre –como se han mantenido a lo largo del 2020–, además de la extorsión, violación, violencia familiar y los feminicidios.

Pero no todos son malas noticias: el caso de robo a casa, a negocios y lesiones, se les coloca en el color amarillo, y sólo el secuestro y el robo a vehículo se ubicaron en color verde.

En conclusión de once delitos analizados por la organización Semáforo Delictivo, en seis de ellos –es decir más de la mitad–, son reportados en rojo, lo cual significa que no han sido abatidos; tres en amarillo, es decir se han mantenido estables y únicamente dos están en verde, lo cual se interpreta que han descendido.

Respecto a la legalización de la mariguana se afirma que puede ayudar a bajar el homicidio, pero también dependerá de una buena implementación considerándose que el fin de la regulación es reducir al máximo el mercado negro para quitarle poder al crimen organizado,

Por todo lo anterior las esperanzas de que las autoridades federales logren disminuir la violencia y la delincuencia aún se ven lejanas.