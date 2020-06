Reporte del clima en el EDOMÉX

Para hoy, una línea seca se extenderá sobre el norte de Coahuila, interaccionará con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México, ocasionando lluvias puntuales fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, vientos fuertes y posibles granizadas en Nuevo León y Durango, así como lluvias aisladas en Tamaulipas.



Canal de baja presión se extenderá sobre el interior del país, aunado a la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México, así como a inestabilidad atmosférica superior, lo que provocará chubascos y lluvias fuertes en los estados del norte, occidente y centro del país, llegando a registrarse lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas y Michoacán, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas.



Onda tropical No. 10 se desplazará sobre el sureste y sur de México, generando lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



Pronóstico de precipitación: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado) en Coahuila, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Morelos.



Pronóstico de temperaturas mínimas de 0 a 5°C: Sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla.



Pronóstico por regiones:



Valle de México: Cielo parcialmente nublado por la mañana e incremento de nubosidad en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.



En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 25 a 27°C y mínima de 14 a 16°C. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 22 a 24°C y mínima de 7 a 9°C.



La CAEM hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a las labores preventivas no arrojando basura en las calles y, en la medida de lo posible, vigilar que no haya basura en el área de las coladeras cercanas a su domicilio, que pudieran limitar la capacidad de desalojo del agua pluvial.



En caso de emergencia por lluvia, los mexiquenses tienen a su disposición los teléfonos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), para el Valle de México 800-201-2489 y para el Valle de Toluca 800-201-2490, las 24 horas del día.



Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Comisión Nacional del Agua.