Reporte del clima en el EDOMÉX

Para hoy, se pronostica que ’Cristina’ se intensifique a huracán categoría 1 al sur de la Península de Baja California y que ocasione lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país y en Baja California Sur, además de rachas de viento de 50 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Baja California Sur (suroeste y sur), Jalisco y Colima.



Asimismo, la onda tropical No. 14 se desplazará sobre el sureste del territorio nacional, donde producirá potencial de chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas.



Por otra parte, un canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico generará lluvias puntuales muy fuertes en el norte, puntuales fuertes sobre el noroeste, con algunos chubascos en el centro del país, incluyendo al Valle de México, todas con descargas eléctricas.



Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Michoacán, Chiapas, Chihuahua, Aguascalientes Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Temperaturas mínimas de 0 a 5°C: Sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla.



Pronóstico por regiones:



Valle de México: Cielo medio nublado por la mañana con incremento de nubosidad hacia la tarde y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas. Viento de componente sur de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.



En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26°C y mínima de 12 a 14°C. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 21 a 23°C y mínima de 8 a 10°C.



Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en: Zacatecas (Guadalupe), Zac. 39.4; Tepic, Nay. 25.8; Mineral de Pozos (San Luis de la Paz), Gto. 24.9; Pahuatlán de Valle, Pue. 20.7; Los Mármoles (Zimapán), Hgo. y Campeche, Camp. 18.4; Tlajomulco, Jal. 14.6; Petacalco (La Unión de Isidoro Montes de Oca), Gro. 12.8; Guachochi, Chih. 8.2; Villa Ocampo, Dgo. 7.6; Santa María del Llano (Ixtlahuaca) y Zinacantepec, Estado de México, 7.2; Tepuxtepec (Contepec), Mich. 6.4; Tanchachín (Aquismón), SLP 5.4; Solís Braniff (Acámbaro) y Guanajuato, Gto. 4.8; Tanque San Joaquín (Miguel Hidalgo), Cd. de Méx. 4.6; San Juan (Mocorito), Sin. 4.4; Tapachula, Chis. 4.2; Puente Cuatro Caminos (Paso del Macho), Ver. 1.2; Tres Marías (Huitzilac), Mor. y Sierra de Huautla (Tepalcingo), Mor. 1.0; Ahualulco (Gómez Farías), Tamps., Isla Socorro (Tecomán), Col. Tantaquín (Tzucacab), Yuc. 0.5; Saltillo, Coah. 0.4; Calvillo, Ags. y El Arenal (Querétaro), Qro. 0.3; Laguna Chacahua (Villa de Tututepec), Oax. y Los Petenes (Campeche), Camp. 0.2.



Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en: Altzomoni, Estado de México, 1.6; Ayutla, Oax. 4.0; Oyameles y Paso Carretas, Pue. 5.0; Jaripo, Mich. 5.5; Loma Grande, Ver. 6.0 y Aeropuerto, CDMX, 13.0.



La CAEM hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a las labores preventivas no arrojando basura en las calles y, en la medida de lo posible, vigilar que no haya basura en el área de las coladeras cercanas a su domicilio, que pudieran limitar la capacidad de desalojo del agua pluvial.



En caso de emergencia por lluvia, los mexiquenses tienen a su disposición los teléfonos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), para el Valle de México 800-201-2489 y para el Valle de Toluca 800-201-2490, las 24 horas del día.



Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Comisión Nacional del Agua.