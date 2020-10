Reporte del clima en el EDOMÉX

Para hoy, se pronostica que el frente No. 4 permanezca estacionario sobre la Península de Yucatán y el sureste de México, ocasionando lluvias puntuales extraordinarias en regiones de Chiapas y Tabasco, torrenciales en Campeche, intensas en el sur de Veracruz y oriente de la Península de Yucatán, así como puntuales muy fuertes en el oriente de Oaxaca.



La masa de aire frío asociada al frente, producirá temperaturas mínimas por debajo de los 0º C y heladas matutinas en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Asimismo, se pronostica evento de "Norte" con rachas de 70 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec; de 60 a 70 km/h y oleaje elevado en las costas de Veracruz (centro y sur) y Tabasco, así como en el sur del Golfo de México y Sonda de Campeche, y rachas de 50 a 60 km/h en el litoral de Yucatán y Quintana Roo.



Por la tarde, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico ocasionará lluvias puntuales fuertes en Guerrero y chubascos en Michoacán. Se prevé la aproximación de un nuevo frente frío hacia el noreste del país, a partir de la mañana del viernes.



Pronóstico de precipitaciones: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México y Puebla.



Temperaturas mínimas de -5 a 0°C con heladas: Zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.



Pronóstico por regiones:



Valle de México: Cielo despejado con ambiente frío y posibles heladas matutinas en zonas altas que rodean al Valle de México. Por la tarde, cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México. Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 21 a 23°C y mínima de 9 a 11°C. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 18 a 20°C y mínima de 6 a 8°C.



Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en: Planta de Bombeo 1 La Cangrejera (Las Choapas), Ver., 90.5; Paredón HC (Huimanguillo), Tab., 85.2; Siltepec, Chis., 39.4; Tantaquín (Tzucacab), Yuc., 28.4; Sierra La Laguna (La Paz), BCS, 19.2; Ciudad del Carmen, Camp., 16.0; Tizimín, Yuc., 12.0; José María Morelos, Q. Roo., 10.2; Barbosa (León), Gto., 8.1; Manzanillo, Col., 2.8 y Observatorio Toluca (Zinacantepec), Estado de México, 0.4.



Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en: La Rosilla (Guanaceví), Dgo., -5.0; El Vergel (Balleza), Chih., -3.5; Acajete, Pue., 0.0; Cerro Catedral (Isidro Fabela), Estado de México, 0.2; Tezoncualpa (Cuautepec de Hinojosa), Hgo., 0.9 y Aeropuerto (V. Carranza), CDMX, 10.0.



La CAEM hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a las labores preventivas no arrojando basura en las calles y, en la medida de lo posible, vigilar que no haya basura en el área de las coladeras cercanas a su domicilio, que pudieran limitar la capacidad de desalojo del agua pluvial.



En caso de emergencia por lluvia, los mexiquenses tienen a su disposición los teléfonos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), para el Valle de México 800-201-2489 y para el Valle de Toluca 800-201-2490, las 24 horas del día.



Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Comisión Nacional del Agua.