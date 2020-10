Reporte del clima en el EDOMÉX

Este día, los remanentes de ’Gamma’ se localizarán en tierra sobre Yucatán, originando lluvias intensas a puntuales torrenciales en la Península de Yucatán, además de vientos con rachas fuertes y oleaje elevado en sus costas. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichos estados.



Por otra parte, la Tormenta Tropical "Norbert", al sur de las costas de Colima y Jalisco, no presenta efectos significativos en el país, mientras que una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sureste del Golfo de Tehuantepec, reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes en Chiapas (norte). Asimismo, la onda tropical No. 38 se localizará poco definida al sur de Michoacán.



Finalmente, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, con temperaturas mínimas menores a 0°C y presencia de heladas en zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, así como de 0 a 5°C con posibilidad de heladas sobre entidades del norte, centro y oriente de la República mexicana, incluidas zonas montañosas que rodean el Valle de México.



Pronóstico de temperaturas mínimas al amanecer, de -5 a 0°C con heladas: Zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.



Pronóstico por regiones:



Valle de México: Ambiente frío a muy frío con heladas matutinas en zonas altas de la periferia del Valle. Cielo despejado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Temperaturas diurnas templadas. Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h.



En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 22 a 24°C y mínima de 6 a 8°C. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 20 a 22°C y mínima de 2 a 4°C.



Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en: Parque IxtaPopo, Estado de México, -2.8; El Vergel, Chih., -2.6; Huamantla, Tlax., 0.9; La Michilia, Dgo., 1.4; Apan, Hgo., 1.6; Perote, Ver., 2.1; Mariposa Monarca I, Mich., 4.4 y Aeropuerto, CDMX, 7.0.



La CAEM hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a las labores preventivas no arrojando basura en las calles y, en la medida de lo posible, vigilar que no haya basura en el área de las coladeras cercanas a su domicilio, que pudieran limitar la capacidad de desalojo del agua pluvial.



En caso de emergencia por lluvia, los mexiquenses tienen a su disposición los teléfonos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), para el Valle de México 800-201-2489 y para el Valle de Toluca 800-201-2490, las 24 horas del día.



Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Comisión Nacional del Agua.