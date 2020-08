Reporte del clima en el EDOMÉX

Para hoy, la tormenta tropical ’Marco’ se localizará muy cerca de las costas de Quintana Roo, situación que originará lluvias puntuales torrenciales, rachas de viento superiores a 70 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura en Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias puntuales intensas, rachas superiores a 50 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura en Campeche.



La onda tropical No. 30 recorrerá el sureste del país y, en interacción con un canal de baja presión, ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco.



Por su parte, otro canal de baja presión sobre el interior del territorio, en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, producirá lluvias fuertes sobre entidades del noroeste y occidente de México, así como intervalos de chubascos en el norte, centro y sur la República mexicana, incluido el Valle de México.



Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas de 40 a 45 °C en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.



Pronóstico de Precipitación: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) acompañados de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas en Sonora, Sinaloa, Colima, Guerrero, Chihuahua, Durango, Morelos y Estado de México.



Temperaturas mínimas de 0 a 5°C: Sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla.



Pronóstico por regiones:



Valle de México: Cielo parcialmente nublado por la mañana e incremento de nubosidad durante la tarde y noche, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México, ambas con descargas eléctricas. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.



En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26°C y mínima de 14 a 16°C. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 22 a 24°C y mínima de 8 a 10°C.



Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en: Comitán, Chis., 68.2; Orizaba, Ver., 52.6; Banco Chinchorro (Othón P. Blanco), Q. Roo., 32.3; Tizimín, Yuc., 31.8; Tepic, Nay., 24.2; Cumpas, Son., 9.1; Mariposa Monarca 1 (Senguio), Mich., 8.8; Barbosa (León), Gto., 5.3; Huajuapan de León, Oax., 5.2; Puerto Vallarta, Jal., 3.8; Valle de Bravo (Villa de Allende), Estado de México, 3.0; Las Palmas (Magdalena), Son., 2.2; Zihuatanejo, Gro., 1.2; Tlaxcala, Tlax., 1.0; Tres Marías (Huitzilac), Mor., e Izúcar de Matamoros (Tlapanalá), Pue., 0.8; Paredón HC (Huimanguillo), Tab., 0.6; Topilejo (Tlalpan), CDMX, 0.5; Ciudad Cuauhtémoc, Chih., y Barretal Uno (Hidalgo), Tamps., 0.4; Isla Socorro (Tecomán), Col., 0.3; Los Petenes (Campeche), Camp., 0.2; Universidad Autónoma de Aguascalientes (Jesús María), Ags., y El Arenal (Querétaro), Qro., 0.1.



Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en: La Rosilla, Dgo., -1.0; Altzomoni, Estado de México, 3.0; El Vergel, Chih., 3.4; Paso Carretas, Pue., 4.0; Loma Grande, Ver., y Ayutla, Oax., 5.0; y Aeropuerto, CDMX, 15.0.



La CAEM hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a las labores preventivas no arrojando basura en las calles y, en la medida de lo posible, vigilar que no haya basura en el área de las coladeras cercanas a su domicilio, que pudieran limitar la capacidad de desalojo del agua pluvial.



En caso de emergencia por lluvia, los mexiquenses tienen a su disposición los teléfonos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), para el Valle de México 800-201-2489 y para el Valle de Toluca 800-201-2490, las 24 horas del día.



Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Comisión Nacional del Agua.