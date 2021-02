Reportera también denuncia a Félix Salgado por acoso sexual

ACAPULCO, Gro., 9 de febrero de 2021.- El movimiento internacional de ayuda a las víctimas de abuso y acoso sexual Me Too, comenzó a promover las denuncias contra el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, nombrado coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero y virtual candidato por Morena a la gubernatura del estado.



A través de Facebook y Twitter, el movimiento convoca a las víctimas a denunciar a quien identifican como ’depredador sexual’, por la conducta repetitiva hacia sus víctimas.



A pesar de su reciente creación, el movimiento publicó este martes un testimonio de acoso, ocurrido en 2017, el cual se suma a los difundidos a través de los medios de comunicación.



La nueva denunciante indicó que comenzaba su incursión como reportera en medios de comunicación en diciembre de 2017, cuando Salgado Macedonio era director de La Jornada Guerrero y narró lo que ocurrió.



Explicó que buscaba acercarse al político para expresarle su intención de colaborar en el diario, sin embargo le hizo comentarios sobre su apariencia, la tomó por la cintura y la apretó contra él en un intento por obligarla a bailar, durante una conferencia de prensa a la cual acudió ese año.



’Me decía que lo acompañara de gira por el estado y me iría mejor’, recordó y añadió que lo ocurrido había sido muy ’incómodo e invasivo’. ’Le pedí que me soltara, logré zafarme y me alejé, sinceramente me sentí vulnerable e impotente’, contó.



Añadió: ’por mucho tiempo pensé que tal vez había sido una exageración de mi parte, después de todo ya había escuchado comentarios acerca de su comportamiento con otras mujeres pero no me contestaba hasta ese momento, incluso me llegué a sentir responsable por haberme acercado en aquella ocasión’.



En las redes, MeTooFelixSalgadoMacedionio reprueba los actos del Estado y representantes de Morena ’desestimando la palabra de las víctimas, solapando el pacto patriarcal y a este agresor’.



’A su llamado de justicia. Nunca más ninguna mujer agredida por Félix Salgado Macedonio.



#UnVioladorNoSeráGobernador #NingúnAgresorEnElPoder #MeTooFélixSalgado’, se lee en una publicación en Twitter.



Me Too surgió en octubre de 2017 como mecanismo de denuncia pública de agresión y acoso sexual, a partir de las acusaciones contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein, sentenciado el año pasado a 29 años de prisión por abuso y acoso sexual con acusaciones que datan de 1970.

Fuente: Quadratín