Representa Gabriela Díaz Alatriste a la entidad y al país en simposio internacional de mujeres directoras

Toluca, Estado de México, .- Por sus múltiples logros, Gabriela Díaz Alatriste, Directora titular de la Orquesta Filarmónica Mexiquense desde 2018, participará en el tercer Simposio Internacional de Mujeres Directoras, el cual nació de un encuentro entre cuatro directoras brasileñas, que se reunieron para compartir impresiones sobre sus trayectorias profesionales.



Ligia Amadio, Cláudia Feres, Érica Hindrikson y Vânia Pajares, quienes crearon este encuentro, coincidieron, como muchas directoras en el mundo, en que las mujeres enfrentan muchos más retos y obstáculos para lograr un lugar en el campo de la música y, ahora, buscan abrir brecha y dotar de mecanismos para que las directoras mujeres tengan las mismas oportunidades que sus colegas.



Díaz Alatriste es acogida y reconocida por su talento en el mundo de la música, tanto en el ámbito estatal como en el nacional, además, es la primera mujer en obtener una titularidad oficial de una Orquesta a nivel nacional.



"Participan mujeres directoras de orquesta y de coro de banda que organiza Ligia Amadio, Directora titular de la Orquesta Sinfónica de Montevideo, es su tercera edición, será en línea y el propósito es mostrar el trabajo de las directoras de orquesta, que muchas veces no se ve, quizá porque no se ha tenido los espacios o la publicidad, todavía hay muchas diferencias de oportunidades y la falta de poner le reflector’, indicó.



Asimismo, señaló que muchos resultados favorables ha traído este Simposio, que pretende realizar acciones permanentes para no tener que responder más a la reiterada pregunta ¿por qué existen tan pocas mujeres directoras?



El Simposio se desarrollará de forma virtual, a través de la plataforma Zoom, del 16 al 20 de septiembre, y tendrá como objetivos principales desarrollar acciones para que se implementen políticas culturales de inclusión femenina en la música, así como elaborar un Manifiesto que promueva la igualdad de oportunidades para las mujeres en la música.



’Tendré dos participaciones, la primera el 16 de septiembre a las 14:00 horas. Es el primer año que participa México y estaré dando un panorama de las mujeres que han estado antes de nosotras y que se sabe poco, de la importancia de la preparación y el esfuerzo para lograr la igualdad de oportunidades’, destacó.



Explicó que el 18 de septiembre a las 18:00 horas tiempo de México, Díaz Alatriste formará parte del panel de Latinoamérica, con Ligia Amadio y otras colegas, hablando de la labor y logros que ha realizado con las grandes orquestas del país.



Aunado a esto, habrá paneles regionales que enfocarán la situación de la mujer en la música, especialmente directoras y compositoras, en esos países o regiones específicas.



’Estoy muy honrada de ser invitada para hablar de mi experiencia y lo que he hecho durante toda mi vida profesional y estará abierto a todo el público que se quiera conectar, es gratuito pero hay que inscribirse en www.woman-conductors.com’, concluyó.