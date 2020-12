Representa Pablo Amílcar Sandoval la transformación de Guerrero: Gandhi Cabañas

El dirigente de izquierda y empresario acapulqueño, Gandhi Salvador Cabañas, se pronunció a favor del aspirante a la candidatura de Morena para gobernar Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien dijo: ’Representa la transformación de la entidad y estoy seguro, seguirá el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo guerrerense.



Y es que a decir de Gandhi Cabañas, Sandoval Ballesteros ha acompañado al mandatario federal desde que la 4T era un proyecto, para después convertirse en un movimiento social de millones de mexicanos, ’Pablo representa un cambio generacional, donde las familias sean escuchadas y sus problemas solucionados’, acotó.



Añadió que en enero, el CEN de Morena elegirá al mejor posicionado para contender por la gubernatura de Guerrero y aseguró, recaerá en la figura de Pablo Amílcar Sandoval, concluyó.