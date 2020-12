Representan en carteles importancia del voto femenino

• Reiteran compromiso con la participación política y la democracia sustantiva.



Toluca, Estado de México, .- Como parte de las actividades que integran el programa de trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del estado, se realizó el concurso de carteles ’Voto Femenino’, en colaboración con la Secretaría de la Mujer, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).



La convocatoria tuvo como objetivo celebrar el 67 aniversario del voto femenino en México, y mostrar el pensamiento que tienen las y los jóvenes respecto al tema, ya que la única forma de avanzar en materia de género, es con la participación de mujeres y hombres como se procura en la administración del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.



Durante la premiación, Melissa Vargas Camacho, Directora General de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de la Mujer, puntualizó que aún hay retos en el tema de violencia política hacia las mujeres, como la violencia simbólica que está presente sin la necesidad de un golpe, esta se manifiesta en el hecho de que no existan en los espacios gubernamentales lactarios, ludotecas y horarios flexibles, porque las mujeres no sólo participan en el espacio público, también continúan con su rol de cuidadoras y madres.



’La participación política sustantiva y la democracia sustantiva son temas relevantes en materia de género y tienen más vigencia que nunca, dado que se habla de igualar derechos para beneficiar a toda la población, porque no puede existir prosperidad y felicidad en ningún país si la mitad de la sociedad está en desventaja’, mencionó.



Finalmente, María Isabel Becerra Ambrocio, responsable del Observatorio, reconoció la importancia que representa la participación de la sociedad en general en convocatorias como ésta, que expresen ideas y visiones en un tema que atañe a todos, por lo que destacó que, de los tres primeros lugares premiados, dos fueron hombres, lo que da cuenta de su interés.



Entre los presentes, asistió en representación del TEEM, Leticia Tavira Victoria, y por parte del IEEM, Rocío de los Ángeles Álvarez Montero, Jefa de la Unidad de Género y Erradicación de la violencia del organismo.