Representante de gaseros agreden a directora de Protección Civil de Ecatepec

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, adscritos a la seguridad interna de las oficinas de gobierno, detuvieron a Gerardo ’N’, quien ingresó a las oficinas de Protección Civil y Bomberos para agredir a personal de la dependencia, entre ellos, la titular del área Victoria Arriaga Ramírez.



El sujeto, quien se identificó de una supuesta asociación civil denominada RCP, ingresó a las oficinas de la dependencia a reclamar la devolución de una pipa que el pasado 4 de mayo fue asegurada por inspectores de dicha área cuando abastecía un cilindro de gas en calles de la colonia CTM XIV, sin contar con las medidas de seguridad pertinentes, por lo que provocó una fuga de combustible.



RCP o Resistencia Civil Pacífica es un grupo de choque que se dedica a principalmente brindar protección a personas o agrupaciones que prestan servicios o conducir vehículos sin cumplir la ley.



Previo a las agresiones, el detenido fue recibido por la titular de Protección Civil y Bomberos, Victoria Arriaga Ramírez, quien tras escuchar el reclamo le notificó que por acuerdo de cabildo y derivado de la contingencia sanitaria no se están realizando procedimientos administrativos, pues tampoco presentó ningún documento que acreditara la legal pertenencia del auto tanque.



’Cuando le notifiqué que debido a la contingencia no se estaban realizando procedimientos (administrativos), me preguntó si yo era la directora, a lo que le contesté que sí. Fue en ese momento que me golpeó en el rostro y continuó pegándome en diversas partes del cuerpo, hasta que personal de mi oficina y elementos de seguridad lo detuvieron’, detalló Arriaga Ramírez.



El detenido, quien se ostentó como integrante de la agrupación Resistencia Civil Pacífica, fue presentado ante el agente del Ministerio Público por su probable participación en el delito de lesiones.



Arriaga Ramírez presentó la denuncia correspondiente en el Centro de Justicia para las Mujeres en Ecatepec, hasta donde arribaron supuestos integrantes de la citada agrupación que intentaron llevarse al detenido, por lo que al menos dos personas más fueron presentadas ante la Oficialía Calificadora de las Américas, por alteración al orden, entre ellos el supuesto líder de la agrupación, Arturo Calva.



Derivado de un llamado de alerta por fuga de gas, el vehículo rotulado con la razón social Energy Gas fue asegurado el pasado 4 de mayo en la colonia CTM 14. La pipa no contaba con las medidas de seguridad pertinentes pues operaba sin extintor, botiquín médico, válvulas del tanque general, ni tapón del compartimiento de combustible diésel.



Durante la diligencia, los operadores de la pipa no pudieron acreditar la propiedad del vehículo y tratador de amedrentar a los inspectores de Protección Civil, argumentando que pertenecían al agrupamiento de Resistencia Civil Pacífica, para evitar que el vehículo fuera asegurado.



El vehículo está bajo resguardo de una empresa especializada y donde se tienen las medidas de seguridad para la permanencia del auto tanque.