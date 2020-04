Al recordar que en anteriores sexenios no había revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que él representa al pueblo y será este el que pone y el que quita.



"Eso antes no se podía, ahora hay revocación de mandato porque el pueblo pone y quita. El pueblo, no la elite de poder, es distinto", dijo.



El presidente acotó que la democracia significa que el pueblo es el que manda y el que decide, "eso debe quedar muy claro, estamos avanzando y seguimos avanzando".



Notimex