Reprime a comerciantes Catalina Velasco Alcaldesa de Chiconcuac

#NoticiasChiconcuac #FatalGobierno

Catalina Velasco Vicuña alcaldesa de Chiconcuac , desconoce a sus pueblo comerciante .

*Uno de los alcaldes de Morena ,que gracias a Andrés Manuel López Obrador, fue presidenta municipal Catalina Velasco Vicuña , y están fallando como Alcaldesa cada día se unde su municipio.



Cada día se va devastando su gobierno de la presidenta municipal Catalina Velasco Vicuña, el Covid19 , es una pandemia que ha afectado al mundo entero con este coronavirus , ante esto en vez instruir a los comerciantes de esta enfermedad no lo hace y a hoy presetexto para la munícipe instruyendo a la seguridad pública , y la dirección de comercio ,golpear a la gente trabajadora de su municipio

Ante más de 2500 comerciantes , a hoy en día no trabajan ,afectados por el Covid19 , ya que esa en foco rojo y no termina la sana distancia.

A unos días de normalizar la pandemia después del 17 de Junio , la presidenta Catalina Velasco Vicuña , no diáloga con los comerciantes ,solo usa su poder para afectarlos ,así mismo la resistencia y la necesidad de vender ,a hoy los comerciantes son golpeados ,por órdenes de la Alcaldesa.

Urge que la presidenta municipal dialoge con los comerciantes y evitar más atropellos y golpes que existe en su municipio , históricamente Chiconcuac , vive una crisis y un mal gobierno con corrupción , nepotismo y abuso de poder.

En el vídeo se ve como el joven de 23 años de edad es golpeado y almendrado dentro de su domicilio y la sacaron para traslado a la fiscalía regional de Texcoco , donde no es la primera vez que pasa esto en Chiconcuac.

Donde ayer 2 de Junio , sacaron a un joven de su domicilio , a golpes y fue remitido a la fiscalía regional de Texcoco ,por solo grabar el hecho se estaba ocurriendo ,este hecho paso en la los ejidos sur poblado de San Pablito Chiconcuac.