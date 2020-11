Reprocha Iglesia permisividad de marihuana en el ámbito social

www.guerrerohabla.com



México CIUDAD DE MÉXICO, 22 de noviembre de 2020.- La Arquidiócesis de México reprochó la aprobación en el Senado de la República la despenalización de la marihuana que, entre otras normas, permite el auto cultivo y el consumo personal.



A través de su editorial Desde la fe, la Iglesia católica criticó la permisividad para que la sociedad tenga a su alcance esta droga y recordó que, desde hace muchos años, diversos sectores sociales en México han enfatizado la urgencia de dar soluciones integrales al problema social que significa el narcotráfico y el consumo de sustancias prohibidas.



"Es preocupante la reciente decisión del Senado de la República de aprobar la despenalización de la marihuana que, entre otras normas, permite el auto cultivo y el consumo personal.



Es necesario el estudio y análisis de infinidad de plantas y fórmulas para su aplicación médica, enfocada al bien de la salud humana, siempre y cuando se realice con ética y fundamentos científicos, pero un tema muy distinto es la permisividad en el ámbito social de sustancias que afectan la personalidad y la conducta de los individuos, así como a terceros, con las alteraciones que provocan", sentenció.



Aseguró que esta iniciativa es la puerta de entrada para drogas más peligrosas y adictivas con graves incidencias en la degradación del tejido social. En 2015, la Universidad Pontificia de México realizó un foro sobre la marihuana con diversos expertos y analistas.



En aquella ocasión se concluyeron cinco puntos que consideramos relevante recordar ante el debate que se viene en la Cámara de Diputados: 1. Nadie puede afirmar que las drogas no causan problemas de salud y de adicción. 2. Las víctimas inmediatas son los adolescentes y los jóvenes, muchas veces de manera irreversible.



3. Las medidas prohibicionistas no han dado los resultados esperados debido a la alta corrupción que provoca el comercio ilegal. 4. La regulación del consumo puede ayudar para que disminuya la violencia del narcotráfico y el peligro para los consumidores, pero se envía un mensaje equivocado a la sociedad, propiciando un aumento del consumo y los problemas sociales y de salud implicados.



5. Las políticas públicas deben buscar soluciones integrales, no sólo tratando de resolver las consecuencias, sino, sobre todo, las causas: se debe buscar la recuperación de los ambientes sociales, el desarrollo de las familias y las oportunidades de estudio y trabajo para los jóvenes.

Fuente: Quadratín