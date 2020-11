Reprochan al lider del PRI del municipio de La Paz Antonio Paredes de abortar marcha en contra de Olga Medina quien mantiene su postura de no dar resultados a sus gobernados

La Paz, Mex.-Victimas del mal gobierno de la presidenta Olga Medina Serrano, organizaciones civiles y políticas se plantaron a las puertas del palacio de gobierno para exigir servicios y obras en las comunidades; así como destinar más recursos para atender las necesidades de la gente durante esta pandemia provocada por el COVID-19 virus que a provocado la falta de empleo, los problemas cada día se agravan más y las comunidades no han recibido la atención necesaria para poder salir adelante en aquellas colonias donde no se conoce a la alcaldesa.

Fue así como miembros de la organización política del Movimiento Antorchista realizaron una Cadena Humana sobre la carretera federal México-Texcoco a la altura del kilómetro 17.5 para exigir a la alcaldesa obras y servicios en las colonias donde se carece de agua potable, drenaje, alumbrado público, seguridad, pavimentación y otros trabajos encaminados a terminar con la pobreza en la que viven.

A lo largo de un kilómetro cerca de 200 personas manteniendo las medidas sanitarias realizaron la cadena humana con pancartas donde solicitan a la alcaldesa obras y servicios, más atención de parte del gobierno hacia las partes altas y el progreso de las colonias ha quedado suspendida, entre otras los quejosos se instalaron sobre el camellón de la carretera sin afectar el tránsito vehicular, por lo cual los conductores que circulaban a bordo de sus vehículos apoyaban esta acción.

Al mismo tiempo denunciaban que el gobierno federal maneja el presupuesto de una forma desmedida para sus gobiernos, mientras que a otros les ha quitado parte del recurso, ello con fines electoreros para el año que entra.

En tanto diversas organizaciones políticas adheridas al Partido Revolucionario Institucional (PRI) habían convocado una marcha de las oficinas del partido hacia la presidencia municipal para exigir a la presidenta deje de seguir presionando a los comerciantes, ya no retire los puestos semifijos; así como destine más recursos para obras y servicios para mejorar la infraestructura urbana del territorio local.

Sin embargo, los líderes de las organizaciones desistieron y no realizaron la protesta, ello a consecuencia que el líder priista Antonio Paredes Juárez presidente del Comité municipal del PRI local, aborto la manifestación de inconformidad que realizarían contra del gobierno morenista que preside Olga Feliciana Medina Serrano al interior del Comité Municipal del PRI en donde se reunieron apenas unas 300 personas entre líderes y militantes de las diversas organizaciones.

El líder priista Paredes Juárez «se arrepintió de acompañar ese movimiento social de repudio, por motivos desconocidos por lo que hubo un enojo contra el representante del PRI quien solo se concreto a decir, ’Es que no tenemos la presencia adecuada para realizar este movimiento’ dijo el presidente del Comité Municipal lo cual se reflejó en un enojo en las filas de los priistas. Esta acción hace suponer que el PRI apoya a Olga Medina en su gobierno sin obras y servicios.

En ese lugar se encontraban líderes como Angélica María Gaspar Ramírez, Bernardo Corona, Ángela López y Celia Juárez, entre otros, quienes insistieron en realizar esa manifestación de repudio; sin embargo la actitud pusilánime de Antonio Paredes, a quienes se les pidió mantener las medidas sanitarias y posponer la marcha para otro día.