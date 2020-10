Repudia el gobernador Astudillo caso Ayelin "N", niña de 13 años de edad hallada muerta en Tixtla

El Gobernador Héctor Astudillo Flores, al presidir la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, reprobó y condenó el caso de la menor de 13 años Ayelin "N", hallada sin vida en Tixtla este lunes y demandó reforzar las acciones de seguridad e investigación por las corporaciones civiles y militares, así como de la Fiscalía General del Estado, además de señalar que dará seguimiento personal en ese lamentable caso.



El Gobernador Héctor Astudillo Flores, solicitó a la Fiscalía General del Estado la pronta localización del o los responsables del femenicidio cometido en agravio de la infante Ayelin "N", cuyo cuerpo fue localizado este lunes en el Municipio de Tixtla donde la niña radicaba.



Dijo el Ejecutivo que por ninguna manera este crimen atroz quedará impune y solicitó el apoyo de las diversas corporaciones investigadoras y policiales.



Astudillo Flores, afirmó que dará seguimiento personal a este lamentable hecho condenable y consideró la resolución de ese caso como un tema prioritario para la justicia en Guerrero.



Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, informó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI del tercer trimestre del año 2020, Acapulco dejó de estar en las primeras diez ciudades del país con mayor percepción de inseguridad.



Portillo Menchaca, puntualizó que Guerrero continúa con indicadores a la baja con menos homicidios en comparación con años anteriores con un promedio Estatal del 16.80 por ciento, por lo que se mantienen los operativos coordinados con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad en la entidad.



El Comandante de la Novena Región Militar Eufemio Ibarra Flores, llamó a reforzar el operativo que realiza la Mesa para la Construcción de la Paz en Iguala y la zona Norte y el Secretario de Seguridad Pública, Portillo Menchaca, informó de la integración de Tránsito Estatal a las bases de operaciones en el despliegue del dispositivo implementado entre la Sedena, Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado.



En tanto, el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que, tanto los casos activos, las defunciones y la tendencia de hospitalización han ido disminuyendo, sin embargo, la población debe acatar las medidas sanitarias y no se deben relajar las acciones para continuar con la tendencia y evitar rebrote del contagios en las ciudades con mayor densidad poblacional.



El Gobernador Héctor Astudillo Flores, reiteró su llamado a la población a no confiarse y no bajar la guardia a pesar de presentar una tendencia a la baja en los indicadores del COVID-19.



Y planteó el Gobernador, más rigor en las medidas sanitarias con mayor énfasis en el uso del cubre bocas y la sana distancia para lograr un mayor control de la pandemia y evitar el rebrote que contagios como se han observado en países de Europa.



"No hay que bajar la guardia, el propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, habla de no bajar la guardia, ya anunciaron diez estados que están a la alza en contagios por COVID-19 cuatro estados estables y Guerrero entre los estados que están a la baja", puntualizó Astudillo Flores.



El Jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, indicó que se trabaja en la aplicación de acciones más efectivas y en reforzar atención especial a los municipios críticos, así como en los filtros sanitarios en los accesos de playas y los servicios náuticos, restaurantes, hoteles y zonas de mayor movilidad con el uso obligatorio del cubrebocas.



Estuvieron presentes, un representante del Comandante de la Octava Región Naval, Francisco Limas López, el Comandante de la 27 zona Militar, Federico San Juan Rosales, el Comandante de la 35 zona Militar, Miguel Ángel Aguirre, el Inspector General de la Guardia Nacional, Alberto Riviello López, el Delegado de la FGR, Fernando García Fernández.



Así como el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, el Representante del Centro Nacional de Inteligencia, Juan Gabriel Sosa Pintos, el Presidente de Coparmex Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, el Jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, entre otros funcionarios estatales.