Réquiem por el deporte de élite mexicano

+Legisladores aprueban el dictamen con el que se desaparecen 109 fideicomisos, entre ellos Fondo del Deporte para Alto el Rendimiento



+Cuando falta un año para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, afectará a 788 personas



+El PT rompe su alianza con el partido en el poder y vota en contra de la medida junto a la oposición



+Garantía de que atletas no quedarán desprotegidos



+El PRD denuncia que de $98 mil millones que suman dichos recursos, $68 mil millones serán para los programas «clientelares» del presidente López Obrador



+Instituto del Deporte de Nuevo León se deslinda y mantendrá apoyos



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Virtual réquiem por atletas de alto rendimiento, paralímpicos incluidos. Decisión que deja en vilo al deporte mexicano a un año de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en favor de programas clientelares del presidente Andrés Manuel López Obrador que, según sus detractores, ningún resultado favorable arrojan en 22 meses de gobierno.



En medio de un sainete –insultos, golpes y sin mantener sana distancia–, con 242 votos a favor se aprobó, en lo general, la desaparición de 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), a cargo de la Conade. Ahora se estudiarán las propuestas de modificación a todos los artículos del dictamen.



Se prevé una larga discusión para definir los alcances de esta eliminación. De los 98 mil millones de pesos que suman los recursos a dichos fideicomisos, 298 millones corresponden al Fodepar.



Puso el cascabel al gato Frida Esparza, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Argumentó que su grupo parlamentario está en contra de este dictamen que desaparece dichos organismos para destinar –del total de ese dinero–, 68 mil millones de pesos a los programas clientelares del presidente López que ’no tienen resultados’.



Lo que ocurrió ayer, en San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, fue una simulación. Porque, horas antes, durante su tradicional conferencia mañanera, en Palacio Nacional, López Obrador daba por hecho –debido a su lenguaje corporal y tono de voz–, la desaparición de los fideicomisos con el manido argumento de que los apoyos se entregarían de manera directa para erradicar la corrupción.



Y así fue.



Actualmente el padrón de beneficiarios de Fodepar se compone de 788 personas: 288 de deporte convencional; 49 de adaptado; 81 deportistas paralímpicos vitalicios; 99 deportistas olímpicos vitalicios; 121 de grupos multidisciplinarios; 33 analistas técnicos; 103 entrenadores para deporte convencional y 14 entrenadores en deporte adaptado.



De acuerdo con el portal infobae.com, los críticos de la llamada Cuarta Transformación han calificado la intención de extinguir estos fondos como un «grave golpe» al financiamiento de un amplio espectro de sectores como el deporte, la ciencia, los derechos humanos e incluso el combate al cambio climático y la protección contra desastres naturales.



Después de que la oposición reventó la sesión del pasado jueves pasado, Morena –fundado por López Obrador– partido de la mayoría en el Congreso, consiguió el quórum necesario para comenzar la sesión de este martes y luego votó junto a sus aliados: PES (Partido Encuentro Social) y el Partido Verde (PVEM) para avanzar el dictamen en lo general.



Curioso, el diputado Sergio Mayer, de Morena, presidente de la Comisión de Cultura, votó en contra. Lo acompañaron otros siete legisladores del partido mayoritario, además de cinco abstenciones en la bancada.



También se sumó al rechazo, como bloque la oposición, conformada por el PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional), MC (Movimiento Ciudadano) y PRD (Partido de la Revolución Democrática).



El Partido del Trabajo, por su parte, votó sobre todo en contra o se abstuvo en la votación, resquebrajando su alianza con Morena.



Llama la atención la postura del PT. Porque Ana Guevara –consentida de López Obrador–, medallista olímpica, ocupa la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con permiso como diputada por ese partido. Incluso Ana Laura Bernal Camarena, también de esa bancada, es su pareja sentimental, de acuerdo con versiones periodísticas.



La exreina mundial de la velocidad, por cierto, tiene abiertas cuatro carpetas de investigación, desde la Secretaría de la Función Pública, por presunta corrupción. Sobre la advertencia de desaparición de dicho Fondo, el pasado 3 de julio, Guevara Espinosa, opinó que sería un «retroceso».



’El PT apoya irrestrictamente al presidente López obrador y el proyecto de la Cuarta Transformación. Sin embargo, en esta ocasión no comparte el dictamen que pretende desaparecer 109 fideicomisos’, expresó el partido en un comunicado.



La propuesta del PT es que se realice una revisión exhaustiva, detallada, de cada uno de los fideicomisos, a fin de rescatar los que otorgan beneficios a la población y eliminar solo aquellos que se manejen con discrecionalidad y bajo sospecha de corrupción.



Consideró, además, que, por su naturaleza, 36 fideicomisos pueden permanecer en el Presupuesto Egresos de la Federación, incluidos el Fidecine (Fondo de Inversión y Estímulos del Cine), Fonden (Fondo de Desastres Naturales), Fondo de la Financiera Rural y el Fodepar (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento), entre otros.



Antes de que comenzara la sesión del Pleno, un grupo de personas y representantes de organizaciones que se verían afectadas entregaron a Mario Delgado (Morena), coordinador de los diputados de la mayoría, más de 72 mil firmas de ciudadanos para pedirles a los legisladores que no aprueben la extinción de fideicomisos.



Los colectivos de víctimas de la violencia, defensores de derechos humanos, periodistas, académicos e integrantes del sector del cine y de la cultura posteriormente se colocaron en la entrada a la sala del Pleno para ’clausurar’ simbólicamente la sesión.



Delgado, por su parte, repitió el argumento que ha usado desde que en mayo pasado comenzara la discusión para desaparecer un grupo de fideicomisos que acabó creciendo en cantidad hasta llegar a los 109 que este martes finalmente extinguieron:



Que los recursos y las ayudas no se eliminarán, sino que el mecanismo del fideicomiso es el que desaparecerá por ser ’opaco’ y por ayudar a proteger la corrupción.



Sin embargo, en los últimos días, el líder morenista aceptó que los recursos de algunos fondos se integrarán a la Tesorería de la Federación para que se canalicen al sector salud y se puedan dedicar al combate de la epidemia de Covid-19.



’Es donde ahorita urge y se necesita una mayor inversión’, remarcó el morenista el domingo pasado.



Por su parte, destacó que la extinción de los fideicomisos que se dedican a dar apoyos, como el Fodepar y el Fidecine, no perderán esos recursos, en línea con lo que adelantó el presidente del país y quien impulsó en primer lugar esta reforma: López Obrador.



En el caso de aquellos fondos que más alertaron a las organizaciones, como el Fonden (Fondo para Desastres Naturales), Delgado indicó que, en caso de aprobarse la extinción de los fideicomisos, ’se atendería a través de la responsabilidad de las distintas secretarías’.



Incluso, los Diputados Erik Morales Elvira y Sebastián Aguilera, integrantes de Morena, presentaron la semana pasada dos reservas.



La primera con la finalidad de brindarle al deporte de alto rendimiento certidumbre en el acceso y asignación de recursos públicos para apoyar su preparación y participación en competencia, al mismo tiempo dotar a la Conade de mejores herramientas para cumplir con las disposiciones establecidas en la reforma.



La segunda para dar certidumbre a los medallistas olímpicos y paralímpicos de que recibirá su beca vitalicia. Estas reservas serán sometidas a votación por el pleno de la Cámara de Diputados.



La decisión de proponer la extinción de los fideicomisos responde al plan para ahorrar dinero y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recupere y maneje al menos 98 mil millones de pesos. Además de terminar con la corrupción que había en los mismos.



En el caso de Fodepar, que cuenta con 298 millones de pesos, fue auditado el año pasado y los resultados del primer semestre arrojaron un presunto desvío de 50.8 millones de pesos.



NL mantendrá apoyos



Ante la resolución del pleno de la Cámara de Diputados de extinguir el Fodepar, el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) de Nuevo León, refrendó una vez más que los apoyos para sus atletas se mantendrán vigentes, considerando que los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina.



Jesús Perales Navarro, director General del INDE, aseguró que el respaldo estatal está más seguro que nunca y podrán continuar con su preparación sin preocupaciones extradeportivas.



Todo esto gracias al ’blindaje’ que ofrece el programa Pro Tokio a los atletas con esa proyección. Este programa es un fondo permanente que ofrece el Gobierno del Estado, a través del INDE, y precisamente fue creado con la finalidad de evitar eventualidades para los deportistas, según un comunicado de prensa de dicho instituto.



’Es una situación que no está en nuestras manos (la extinción del Fodepar), y lo que nos corresponde es continuar impulsando a nuestros deportistas. Tenemos grandes talentos que seguramente veremos en Tokio con actuaciones importantes y no vamos a darles la espalda’, precisó Perales.



Y detalló que para eso ’contamos con el programa Pro Tokio que el señor Gobernador –Jaime Rodríguez, El Bronco– ha apoyado de gran manera desde su creación y es para nuestros atletas.’