Requiere la Cuarta Transformación del respaldo de las Mujeres: Adela Román Ocampo

La presidenta municipal Adela Román Ocampo asistió a la mesa de trabajo del arranque nacional de la estrategia ’Coordinaciones municipales contra la violencia y por el bienestar de las mujeres’, acto que encabezó la titular de la Secretaría de Gobernación Federal, Olga Sánchez Cordero Dávila.



Durante el acto celebrado en el hotel Princess Mundo Imperial, la Ejecutiva Municipal dijo en entrevista a medios de comunicación que los trabajos realizados son fundamentales, donde escuchó detalladamente a la doctora Sánchez Cordero y sobre las acciones y compromisos por el bienestar de las mujeres.



’Fue muy clara cuando dice: la Cuarta Transformación no se dará si no hay el respaldo y la participación real, verdadera de las mujeres, el respeto hacia las mujeres, el respeto hacia sus derechos. En todos los ámbitos de la vida privada y pública, las cosas deben de cambiar, no debemos permitir más violencia institucional, sistémica, estructural. Yo, siempre, en mis participaciones, hablo que debe de haber una materia desde el jardín de niños, algo que específicamente se denomine contra la violencia hacia las mujeres, educar, educar, educar, esa es la clave de todos’, dijo a su salida del recinto.



Especificó que la mesa busca integrar las acciones a nivel estatal y municipal para mejorar la información de sensibilización para solucionar las problemáticas en el núcleo de la ciudad.



El evento se realizó con la finalidad de generar las condiciones y rescatar el tejido social y generar cohesión de los tres niveles de Gobierno, compromiso que asumió a su vez la titular de Instituto Municipal de la Mujer (Immujer), Marisol Wences Mina, quien acompañó a la alcaldesa porteña.



Durante el acto, el gobernador Héctor Astudillo Flores Agradeció a la secretaria Olga Sánchez Cordero por considerar a Guerrero para el inicio de esta estrategia y confió en que seguirá sumando voluntades de los sectores público y privado.



También estuvieron presentes la presidenta del patronato DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo; la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Luz Beatriz Rosales Estrada; la directora General Adjunta de Igualdad de Género en el Indesol, María Antonia Gonzales del Castillo; los alcaldes de Chilapa de Álvarez; Chilpancingo, Zihuatanejo, Tlapa de Comonfort, Teotihuacán y Axapusco del Estado de México, así como funcionarios estatales y municipales.