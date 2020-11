Resaltan en Estados Unidos labor de la 4T

Al recorrer los centros de votación más importantes de Los Ángeles, California, migrantes guerrerenses resaltaron la labor que ha realizado la Cuarta Transformación en la vida pública de México, lo que ha motivado a las familias a creer que en un futuro no muy lejano, los ciudadanos ya no dejen sus lugares de origen en busca de una vida mejor.



Entrevistado al respecto en Anaheim, lugar donde se ubicó el primer parque de diversiones de Disney, el migrante Mario Pérez se dijo emocionado por su familia, debido a que anteriormente nadie les había dado ningún apoyo social, ’quiero saludar a mis parientes allá en La Montaña guerrerense porque aunque yo me vine de 14 años de edad, jamás olvido mi tierra y por eso sé que ahora viven mejor que antes’, expresó.



Mario destacó los programas federales que impulsó la 4T en todo el territorio mexicano, ’quiero agradecer al presidente López Obrador y al ex delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, su respaldo a las comunidades más alejadas, porque ahora sí cuentan con la ayuda de sus autoridades y le cumplen las promesas, lo que antes era imposible por la corrupción que padecíamos’, manifestó.



Por su parte, Kassandra Aguilar comentó que los cambios han sido drásticos pero que en la Unión Americana ’han visto con buenos ojos la transformación de México, ’creemos en el presidente AMLO y no dudamos en que será el mejor de la historia contemporánea de nuestro país’, concluyó.