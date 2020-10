Rescata pozo de agua que costó 8 millones de pesos y solo funcionó una hora y media

Ecatepec, a 24 de octubre del 2020.-Entre siete y ocho millones de pesos de inversión fueron abandonados casi una década junto con el pozo ’Potrero del Rey 4T’, que funcionó sólo hora y media en pruebas de desfogue y después fue olvidado por la administración 2009-2011 y posteriores, el cual pretende ser rescatado por el actual gobierno municipal, que encabeza el alcalde Fernando Vilchis Contreras.



Trabajadores del organismo Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) recuerdan que dicha administración municipal equipó el pozo y durante hora y medio lo desfogó, en lo que llaman pruebas de aforo para determinar la cantidad y calidad del agua que pueden extraer. Pero inexplicablemente el sitio fue abandonado.



Mario Luna Escanamé, director del Sapase, aseguró que encontraron el pozo desmantelado y el predio era ocupado irregularmente por personas que vivían ahí. Carecía de bomba, tubería, cables, transformador, tablero de control, interruptor y equipo de cloración, aunque no pudieron llevarse la perforación ni la obra civil.



Reiteró que Sapase no cuenta con información sobre la fecha de perforación del citado pozo, sólo testimonios de trabajadores que recuerdan que se equipó y pretendió echar a funcionar durante la administración 2009-2011, por lo que estimó que debieron invertir entre siete y ocho millones de pesos en la perforación y equipamiento, recursos que no sirvieron para nada durante casi una década, a pesar de que se ubica en una zona que carece históricamente de abasto suficiente de agua potable.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras visitó las instalaciones del pozo, ahora denominado ’Potrero del Rey 4T’, ubicado en la esquina de las calles Coacalco y Atizapán, colonia Luis Donaldo Colosio, para supervisar los avances en su rehabilitación, al tiempo que activó el mecanismo para comenzar los trabajos de desazolve que permitirá la limpieza interna de la infraestructura hidráulica.



Vilchis Contreras informó que la rehabilitación del pozo requiere inversión de aproximadamente dos millones de pesos, lo que beneficiará directamente a 15 mil habitantes de las colonias Potrero del Rey, Luis Donaldo Colosio, Golondrinas y Playa Golondrinas.



’Este espacio fue saqueado, fue una estafa de cuello blanco, podríamos decir que fue un saqueo técnico, muy profesional porque supieron como desensamblar las piezas, como llevarse todo lo que estaba en este espacio y esto nos dice que fue la corrupción la que llevo al desmantelamiento de nuestro municipio ’, dijo.



Luna Escanamé expresó que con la cámara de registro de pozos profundos observaron que tiene profundidad de 300 metros, con nivel estático de agua a 90 metros, pero es necesario el desazolve.



’Lo que encontramos es que hasta 266 metros se encontraba bien el pozo, hablando de agua, pero a partir de ahí tenemos 34 metros de azolve, entonces el primer paso que vamos a hacer, va a ser sacar ese azolve. El video nos permitió ver que hay muchos minerales incrustados en la tubería, por lo cual el siguiente paso va a ser un cepillado de este pozo para retirar esas incrustaciones, limpiar en la zona de la tubería de aporte para tener mayor líquido’, explicó.



Agregó: ’Nuestra estimación, por la zona en la que está ubicado, es que nos pueda dar entre 40 y 50 litros por segundo. Que si son 40 litros, son aproximadamente dos millones de litros de agua diarios, que serían el equivalente a 200 pipas de diez mil litros por día’.



Detalló que efectuarán análisis fisicoquímicos para determinar la calidad del agua y saber si es necesario realizar algo adicional además de clorarla, aunque por la zona en la que se encuentra dicho pozo quizá sólo será necesario clorar el agua para poder surtirla a la población.



Lucía, habitante del lugar desde hace 20 años, mencionó: ’Nunca lo inauguraron, lo echaron a andar y luego ya no hicieron nada, no estuvo en funcionamiento. Después uno veía las grúas que se llevaron todo, se llevaron el transformador, se llevaron sus cosas’.



Salvador Carrasco Vargas, también colono, señaló que iniciaron los trabajos de construcción del pozo, pero después ya no hubo actividad y retiraron la infraestructura, sin que los habitantes tuvieran algún beneficio, por lo que desde entonces el pozo fue abandonado, hasta que el actual gobierno municipal comenzó trabajos de rehabilitación.



Vilchis Contreras se mostró contento por el hecho de que el pozo pudiera estar operando en un lapso de 45 días y destacó que este caso muestra la corrupción que imperaba en administraciones pasadas, donde un trabajo inconcluso podría costar varios millones de pesos.



El edil recorrió las calles Coacalco y Tamaulipas junto con colonos, con los que acordó trabajar coordinadamente para efectuar la colocación de luminarias, limpieza, pavimentación y colocación de tubería de agua potable y drenaje.