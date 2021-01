Rescatan a 7 personas que se extraviaron dentro de una cueva en Teotihuacán

Teotihuacán, Méx.- Luego de permanecer extraviados por más de 16 horas dentro de una cueva ubicada en el Barrio de Purificación del municipio de Teotihuacán un grupo de siete personas fue rescatado por elementos de Protección Civil de este municipio.



De acuerdo con las primeras versiones, el grupo personas de entre 22 y 40 años integrado por cinco hombres y dos mujeres, habrían ingresado a la cueva aproximadamente a las 20:00 horas de este martes.



Una vez dentro, se perdieron entre las cavernas que se encuentran en cueva, por lo que al ver que pasaban las horas y no sabían nada de ellos los vecinos solicitaron la presencia de Protección Civil.



’Es un boquete de aproximadamente 70 centímetros donde cabe perfectamente una persona se les hizo fácil, aventurarse y perdieron la ubicación por lo que fue necesario pedir apoyo para sacarlos’, detalló un vecino.



Al lugar arribo el equipo de rescate comandado por Juan Manuel Galván Director de Protección Civil de Teotihuacán quienes lograron rescatar con vida al grupo de personas originarias de San Martín de las Pirámides, San Juan Teotihuacán con uno más.



’El grupo de personas se encuentra en buen estado de salud solo presentan algunos golpes debido a que mientras se encontraban dentro de la cueva se golpearon con piedras y no fue necesario su traslado.’, explico Juan Manuel Galván.



Finalmente dijo que en varias poblaciones que circundan la Zona Arqueológica de Teotihuacán existen varias decenas de cuevas por lo que invito a la población a no arriesgar sus vidas al intentar ingresar a las cavernas.