Rescatan a menor explotada y golpeada por su tía

La unidad de Atención de Víctimas de la violencia de nuestra policía acudió en su rescate y el personal de la ambulancia PC-25 se presentó para que le dieran atención medica a una niña menor de once años quien fue victima de maltrato por parte de su tía María de la Luz donde se le valoró con múltiples heridas y lesiones por contusiones causadas posiblemente con un cable, una vara o una varilla en la espalda baja, glúteos y piernas, aunque también presenta rasgos de lesiones anteriores.

La menor fue abandonada por sus padres en San Martín Azcatepec quedando a la tutela de su tía y era explotada vendía churros en la calle donde le exigía una cuota diaria de 250 pesos diarios y de no llevarlos recibía más palizas.

Cuando actuamos para erradicar la venta de productos en cruceros, avenidas o espacios públicos lo hacemos con conocimiento de causa de que, en algunas ocasiones, se presentan casos como este, que hoy me tienen sumamente triste e indignada.

Al percatarse de lo sucedido sus vecinos que se armaron de valor para denunciar el hecho en nuestro Centro de Mando (59388888).

En estos momentos recibe atención psicológica, médica y legal por parte del DIF y se presenta la denuncia correspondiente ante Fiscalía General de Justicia.