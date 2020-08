Rescatan la antigua estacion del tren en Ecatepec; data del siglo XIX

Ecatepec, Méx., a 2 de Agosto del 2020.- La vieja estación del ferrocarril de San Cristóbal, que data de finales del siglo XIX, fue el escenario para la presentación del proyecto Rincones de Ecatepec, que pretende recuperar la historia del municipio y difundirla entre la población a través de la narrativa.



En el antiguo edificio ferroviario, ubicado entre Calzada de la Viga y avenida Central, colonia Olímpica Jajalpa, iniciaron las grabaciones de dicho proyecto impulsado por el alcalde Fernando Vilchis Contreras para preservar la historia de Ecatepec, que en su primera etapa entregará tres episodios sobre la epidemia de viruela que azotó a Ecatepec en 1797 y 1798.



"Lo que pretendemos con estos proyectos es dar a conocer la cultura que tenemos en Ecatepec y que no solamente es violencia, sino que hay muchos rincones emblemáticos", aseguró Jorge Yáñez García, director de Educación y Cultura del ayuntamiento.



La antigua estación del tren data de la época del presidente Porfirio Díaz y desde hace muchos años fue abandonada. El actual gobierno municipal inició su rescate y rehabilitación. De manera inicial fueron retiradas alrededor de ocho toneladas de basura y escombros de su interior y alrededores.



El proyecto Rincones de Ecatepec prevé utilizar ocho locaciones diferentes, todas en lugares emblemáticos del municipio como la antigua estación del tren de San Cristóbal, el Puente de Fierro, las cuevas de Guadalupe Victoria, el edificio antiguo de la Cruz Roja, la Casa de Morelos y la Pirámide de Ciudad Azteca, entre otros.



El narrador Gabriel García Franco, fundador del Movimiento Universo Baldemira, encargado de la adaptación de las historias, destacó el apoyo del alcalde Fernando Vilchis Contreras para que la historia de Ecatepec no se pierda y se comparta con las nuevas generaciones, para que conozcan sus orígenes y los diferentes mitos y leyendas que se transmiten oralmente de generación en generación.



Informó que el proyecto Rincones de Ecatepec se realizará en aproximadamente ocho meses y se entregará un cortometraje por cada una de las ocho locaciones que se tienen previstas, es decir uno por mes.



El escritor, autor del último libro de La Mano Peluda, manifestó que para las nuevas generaciones es muy importante conocer este tipo de proyectos, que fomentan la cultura sin hacer uso de personajes violentos o sanguinarios, como a veces ocurre con personajes del cine, pues en México todavía se cuentan historias de suspenso sin fomentar la violencia.



"Si usted le dice a un niño de primaria ‘hazme una historia de miedo’, el niño mexicano sabe lo que es el suspenso, el miedo, habla de la Llorona, el charro negro, de la nahuala, de la bruja, pero si ustedes le dicen a un niño norteamericano ‘hazme una historia de miedo’, agarra a Chucky con un cuchillote lleno de sangre y una cabeza. Eso no es miedo, eso es violencia", ejemplificó.



En la primera entrega participarán personajes como la Llorona, la Bruja Lesbia, la Negra o la Nahuala, la curandera Sebastiana Sánchez Maya, la Madre Tonatzin, la Bruja Raquel, la bruja atolondrada, el Maquinista y el duende Pipo.



Sin embargo, García Franco adelantó que serán cerca de 200 personajes a los que dará vida el proyecto, gracias a las historias recabadas con cronistas y narradores de cada uno de los pueblos de Ecatepec.



En Rincones de Ecatepec participan 14 actores de la compañía de teatro municipal, así como personal de iluminación, maquillistas y camarógrafos, por lo que son cerca de 25 personas las que forman parte del proyecto.



La redacción y adaptación de las historias se llevó un tiempo aproximado de dos meses, durante los cuales investigaron con los diferentes cronistas e historiadores locales sobre los mitos y leyendas que guarda el municipio, para finalmente llevarlos a la pantalla.