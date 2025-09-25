Rescatan a tortugas de un incendio en Chimalhuacán

Elementos de la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Servicios de Emergencias de Chimalhuacán sofocaron un incendio la madrugada de este jueves en un local comercial de artesanías en la colonia Xaltipac.



Asimismo, los bomberos lograron rescatar a ocho tortugas que se encontraban en el interior del inmueble.



El reporte se recibió a la 1:10 a.m., a través del C-4 que alertó sobre un incendio en una casa habitación en la avenida Bordo de Xochiaca, entre Miguel Alemán y Ávila Camacho.



Al llegar, se confirmó que el incendio era en un local de aproximadamente 200 metros cuadrados dedicado a la venta de artesanías de cantera y piezas de barro.



Tras realizar una apertura forzada, los bomberos ingresaron para combatir el fuego. En el lugar, se observó que las llamas consumieron una motocicleta sin placas, láminas de policarbonato, materiales de cantera, madera y plástico, afectando el 70% del material al interior del local. Aunque las causas del incendio aún se desconocen, el rápido accionar del equipo de bomberos, que contó con el apoyo de las unidades UF-28 y UF-12, así como de patrullas de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, evitó que el fuego se propagara.



Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.



Además de controlar el incendio y descartar riesgos, los bomberos realizaron una notable labor al rescatar a ocho tortugas que se encontraban en el inmueble, las cuales fueron entregadas sanas y salvas al propietario. El dueño agradeció el servicio gratuito del personal de bomberos. El lugar quedó asegurado por la policía para continuar con el protocolo de inspección.