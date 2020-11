Rescataron a 44 migrantes centroamericanos en Ecatepec

ECATEPEC, MÉX. -Un reporte ciudadano alertó a la Policía de Ecatepec sobre la entrada y salida de diversas personas en una vivienda ubicada en calle Gobernador Agustín Millán, en dicha comunidad, por lo que los elementos realizaron patrullajes en las inmediaciones y confirmaron la información.



Fueron elementos de la Célula de Apoyo al Migrante de la Policía Municipal de Ecatepec, creada hace tres meses por el alcalde Fernando Vilchis Contreras, los encargados de acudir al lugar para hacer contacto con el grupo de ciudadanos centroamericanos.



Alrededor de las 19:00 horas de hoy los policías detectaron que en dos cuartos de la vivienda estaban hacinados los 44 migrantes, dos de ellos de El Salvador y el resto de Guatemala; en el sitio había baños y lavaderos, como si se tratara de una vecindad. Paramédicos de Protección Civil de Ecatepec valoraron a los centroamericanos, quienes no presentaban afectaciones mayores a su salud.



Migrantes relataron que llegaron al lugar alrededor de las 10:00 horas del sábado, dormían en el piso y sólo les daban de comer una vez al día, además de que no les informaron cuándo continuarían su camino hacia el norte del país.



Uno de los migrantes dijo que le ofrecieron llevarlo a Estados Unidos y junto con otros cuatro centroamericanos abordó la caja de un tráiler en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de donde viajaron hasta la Ciudad de México, de donde fueron llevados a Ecatepec.



Poco a poco en el citado domicilio de la colonia Granjas Valle de Guadalupe fueron llegando más personas.



En el grupo estaban tres menores de 17 años de edad y otro de 15 años, en tanto que de los 40 adultos solamente tres son mujeres y el resto hombres, todos jóvenes, de entre 18 y 40 años de edad.



Los migrantes fueron trasladados al Ministerio Público Federal de Ecatepec en uno de los camiones Mexicas de la policía municipal y se prevé que posteriormente sean trasladados a instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) de la Ciudad de México.



Una mujer fue presentada ante el Ministerio Público, quien acudió al domicilio de Granjas Valle de Guadalupe y dijo ser familiar del propietario del mismo.



En diversas ocasiones autoridades de Ecatepec han detectado migrantes centroamericanos hacinados en viviendas de diversas colonias del municipio, utilizado como paso para el traslado de los centroamericanos por personas que al parecer se dedican a esta actividad ilícita, por lo que las autoridades municipales han brindado ayuda humanitaria a los afectados, como atención médica y alimentación.



Ecatepec cuenta con una oficina de Atención al Migrante y una célula de la policía municipal dedicada a brindar ayuda a los migrantes que transitan por el municipio, sobre todo por la zona de vías de la localidad.

Cabe señalar que a todos los migrantes se les proporcionaron cubrebocas y asistencia médica, ya que dada la situación de hacinamiento en que se encontraban, no podían cumplir ninguna de las medidas preventivas ante posibles contagios de Covid-19.