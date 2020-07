Reses de hoy pueden ser carniceros de mañana

En plena visita a Donald Trump, con motivo del Tratado de Libre Comercio, el Presidente está envuelto en varios conflictos que seguramente le darán muchos espacios para reflexionar sobre el pasado, sobre el presente y futuro, algunos creen que AMLO es debilucho y que no entiende y le duelen los golpes mediáticos sobre todo los que se dirigen en contra de sus hijos y su compañera y esto es normal, es una gente normal que siente y es amoroso, cuando menos así lo demuestra plenamente en todos sus eventos no como se mostraban las gaviotas que solamente posaban en los medios para dar algo de sustento familiar al Presidente en turno el cual, seguramente anda que no le cabe, como dicen en mi pueblo, ni un alfiler por el trasero, porque con la llegada de Emilio Lozoya Austin con el acompañamiento de su asesor legal BALTASAR GARZÓN, seguramente ya vienen tendiendo la cama para Enrique Peña Nieto y sobre todo para el vicevirrey, Luis Videgaray, cuando levante imputaciones directas sobre muchos de los actos que ahora se le imputan a Lozoya.



Como dicen en mi pueblo, tendremos una pelea a todo dar, con lujo de chismes y de datos de cómo llegaron los dineros de la petrolera ODEBRETCH y de cómo se dieron los recursos para los contratos y las comisiones que se repartían según se ha visto en muchos otros países donde los escándalos dieron lugar para encarcelar a algunos políticos y presidentes y en otro, el presidente acusado prefirió suicidarse antes de llegar al penal.



Con todo el apoyo y la figura de Baltasar Garzón que llevó a la prisión a Pinochet, a los terroristas de la ETA y a varios políticos españoles y mafiosos es lógico que ahora tiene una gran cancha para operar en este escándalo a nivel internacional y lo que diga, tendrá repercusiones a nivel mundial, porque su voz, la de Garzón, se sigue escuchando y así Lozoya seguramente amenaza la tranquilidad de los políticos que lo embarcaron y lo dejaron chiflando en la loma, solo, solitito y acosado y acusado, por ello, seguramente el ex presidente Peña Nieto no tendrá un buen sueño por varios días, pero Luis Videgaray, a pesar de todo el apoyo y protección que recibe de la familia de Trump también está en la cuerda floja y la neta que será un gran teatro el que veremos en este nuevo escándalo producto de la corrupción y del mal manejo político, y como diría AMLO: del chiquero del neoliberalismo.



En todo esto, se espera que como muchos fondos se supone llegaron a cuentas para apoyar a candidatos y políticos incluyendo a políticos de partidos de ’oposición’, tendremos mucho tiempo para ver este gran escándalo y reflexionar en los que se vienen, porque al final de cuentas, recordemos que, en la política.: LAS RESES DE HOY SERÁN O PUEDEN SER LOS CARNICEROS DE MAÑANA’ y es lógico, ahora vemos los tiempos del desquite que se hacen en contra de políticos que atentaron en contra de AMLO, faltan, seguramente, los que le tendieron la camita del ’desafuero’ y aunque no se hable del tema, algunos ’comunicadores’ andan fuera de la jugada porque siguen apestando.



Y a pesar de que el escándalo Odebretch en México era claro, varios procuradores prefirieron o hacerse patos o ’pentontos’ de plano para no entrar en los conflictos con el poderoso grupo político que esta embarrado en todo el ajo, y como los perdidos van a todas y ya no tienen nada que perder sino de poder ganar algo, es lógico que cuando Emilio Lozoya acepta este trato para llegar a México, es que, además, cuenta con datos y pruebas y lo que ahora muchos nos preguntamos es si en verdad se darán los castigos que merecen todos los involucrados no importando el nivel ni la fuerza que representen o solamente será el ejemplo de lo mal que eran los tiempos del neoliberalismo, porque ya hemos visto mucho de eso, de que no se deben tener odios ni rencores sino dar el perdón, y muchos de los llamados miembros de la MAFIA DEL PODER no solamente andan libres sino apoyando y siendo cuates del Presidente y algunos más pues andan, ya perdonados, en las filas de la política con puestos y presupuestos. El Presidente ha dicho hace poco que sería bueno que los políticos y personas involucradas en actos delictivos o que conocieron de maniobras y robos electorales en la política deberían rendir su testimonio para que esto sirva de ejemplo y no se repitan y para ello garantizaba que, cuando menos, los que aceptaran confesarse pues tendrían descanso en el alma y ya podrían andar sin remordimientos… y pues a saber si esto es cierto…



Muchos pues estarán inquietos porque nadie mejor que ellos saben lo que recibieron de los fondos destinados a los procesos electorales o a brindarles apoyo a los políticos y así es lógico que el tema tendrá un nivel de escándalo que no se ha visto en México, ahora si lo tendrán que pensar los grupos cuando andan en las provocaciones y los ’complós’ y generan escandalitos y marchitas sobre ruedas mentando la mano de pipipipi, por algo, con esa visión y experiencia que tiene Manlio Fabio Beltrones, llama a que los priistas no se involucren con los miembros de la derecha golpista y seguramente es un llamado real porque con este escándalo que involucra a un presidente salido del PRI y a un ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores también salido del PRI, el golpe será mortal para esta organización política que anda boqueando y en las últimas. Pero recuerden que también andan en la danza muchos ’opositores’ que fueron beneficiados por el riego de los tiempos del neoliberalismo.



Es claro que Lozoya Austintrae muchos ases bajo el brazo y que Garzón será un buen crupier para repartir las cartas del juego que será, sin duda, sangriento en una etapa crítica del país…totaL esto impactará hasta el 2021 o más… para pensarse lo que viene.