Resguarda policía a niño de 4 años que deambulaba en la madrugada en calles de Tezoyuca

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Tezoyuca, dieron atención a un menor de 4 años de edad con identidad reservada.



El menor fue encontrado deambulando en camino a la prepa, en el barrio de la Ascención, Tezoyuca aproximadamente a las cuatro de la mañana.



Elementos del DIF municipal trasladaron al menor, resguardándolo y recibiendo atención por parte de la procuraduría municipal y el área de psicología, indicando que se encuentra estable, por lo que se procedió a llevar a cabo el acta correspondiente.



Así mismo, a través de un diálogo con el menor, se logró localizar a un familiar, a quien se le pidió se acercara a la instalaciones con la documentación pertinente y proceder a hacer la entrega del menor.



Más tarde, se presenta el ciudadano quien comenta que se encontraba en el médico, dejando al menor en casa, con lo cual se realizó la entrega del menor.



El gobierno de Tezoyuca refrenda su compromiso con salvaguardar la integridad de la ciudadanía.