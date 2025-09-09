Resguarda policía de Ecatepec a dos adultos en situación vulnerable

Ecatepec, Méx.-Elementos de la policía municipal resguardaron a dos adultos mayores que se encontraban en situación de calle, en dos casos distintos, y los pusieron a salvo al integrar a uno a un refugio y a otro lo trasladaron a su domicilio en Tlalnepantla, tras implementar un protocolo de búsqueda de personas.





Derivado de publicaciones en redes sociales sobre la presencia de una adulta mayor en situación de vulnerabilidad, efectivos de la Célula de Búsqueda de Personas acudieron a calle Costa Rica número 42, colonia Jardines de Cerro Gordo, y activaron el protocolo para localizar a familiares o a alguna red de apoyo.





En el lugar, ubicaron a una femenina de estatura pequeña que se encontraba en la banqueta con varias pertenencias, como sillas, ropa, accesorios de cocina y plásticos habilitados como techo.





Doña Liboria refirió que llegó a vivir en la vía pública por carecer de una vivienda y no tener familiares a quienes acudir, donde recibió apoyo de vecinos con ropa y alimentos, por lo que fue canalizada a un refugio donde tendrá techo, atención médica y comida.





En otro caso registrado la mañana de este lunes, la Célula de Búsqueda de Personas recibió un reporte de elementos del Sector 4 de la policía municipal sobre la presencia de un masculino aparentemente en calidad de extraviado, afuera de un plantel escolar de la colonia Izcalli Ecatepec.





El hombre, quien se identificó como Carlos, de 61 años, aseguró que vivía en Naucalpan, pero no fue posible ubicarlo en plataforma; sin embargo, continuó el rastreo de familiares y contactaron a su hermana, quien aseguró que el masculino vive en Tlalnepantla pero salió hace varios días de la vivienda por una discusión familiar. El adulto mayor fue trasladado sano y salvo a su domicilio.