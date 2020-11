La resistencia civil y pacífica fue un método usado por el panismo en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, como medio de protesta por algunas acciones de gobierno que eran consideradas como abusivas.



Se trataba de convocar, de forma pacífica, a la ciudadanía para no pagar impuestos, protestar de manera frecuente por lo que consideraban fraudes electorales y hacer presión sobre la autoridad para cambiar decisiones adoptadas.



La resistencia civil y pacífica fue una estrategia sumamente válida, especialmente en la zona de Chihuahua, donde se produjo un fraude electoral calificado de patriótico, que le impidió al Partido Acción Nacional ganar su primera gubernatura, tres años antes de que se les reconociera su primera victoria en las urnas, en Baja California.



Si el método no tuvo éxito, si dos de sus principales activistas, Luis Héctor Álvarez y Francisco Barrio Terrazas, figuras predominantes del panismo, cuya figura fue enaltecida en todo el territorio nacional.



Luis Héctor había sido candidato presidencial del PAN en 1958, donde fue derrotado abrumadoramente por el carismático Adolfo López Mateos y después de eso, el político panista fue casi relegado, hasta que en 1983 compitió por la alcaldía de Chihuahua capital y venció al candidato priista. Situación que también ocurrió en Ciudad Juárez, por lo que las dos principales ciudades del estado eran gobernadas por dos políticos panistas: Luis H. Álvarez y Francisco Barrio.



Fue tres años después cuando se produjo el llamado ’fraude patriótico’ que le escatimó la victoria a Francisco Barrio. El resultado fue avalado por las autoridades electorales y el priista Fernando Baeza se convirtió en uno de los tantos gobernantes espurios del país.



Ahora el tema vuelve a la discusión, ya que el polémico dirigente de FRENAAA, Gilberto Lozano, convoca para una concentración masiva y usar la resistencia civil como método de presión para obligar al presidente López Obrador a presentar su renuncia, antes del uno de diciembre.



El llamado es como otros tantos de este dirigente del movimiento anti López Obrador que convoca a protestas, fija fechas y luego se olvida de ellas.



Lozano parecía se convertiría en un convocante de todos aquellos grupos que se muestran en contra de la llamada Cuarta Transformación y que, por ende, quieren dar a conocer sus posicionamientos, ya que poco eco tiene sus protestas.



Para tal efecto, Lozano un conferencista de temas relacionados con los círculos empresariales logró aglutinar algunos grupos y el apoyo de grandes empresarios para dar paso a una gran concentración de protesta y mover hilos poderosos que llevaran a poner al Presidente de la República en una disyuntiva y provocar su renuncia (licencia) antes de cumplir dos años de gobierno.



Sus llamados no han tenido efecto redituable hasta el momento e intentó provocarlos mediante un plantón en el Zócalo, el que poco efecto tuvo, ya que resultó totalmente desangelado y a los pocos días de instarse en la plancha capitalina quedó totalmente desolado, por lo que decidieron levantarlo totalmente.



La promesa de que se quedarían hasta provocar la renuncia del Ejecutivo federal no fue cumplida y Lozano quedó evidenciado como un dirigente sin palabra y simplemente mediático.



Ahora su convocatoria es de risa, ya que advierte que si los ciudadanos no pagan impuestos por dos meses provocarán una gran crisis que obligue a López Obrador a renunciar.



Veremos qué respuesta tiene Lozano, al que sus seguidores van abandonando.



*****



La suerte de ser cercanos a la 4T convierte a la familia Yáñez Centeno en una de las afortunadas, ya que varios de sus miembros están siendo considerados para cubrir las expectativas de Morena, el partido en el poder.



Dos mujeres pertenecientes a esa afortunada familia buscan lo mismo, ser candidatas a gobiernos estatales. Se trata de Dulce Silvia Hernández una empresaria de la industria de la construcción que con el apoyo de amigos y familiares pretende ser la candidata al gobierno de Tlaxcala. Ella es esposa de César Yáñez, el eterno vocero de AMLO, y ahora flamante coordinador general de política y gobierno. Dulce Silvia tendrá que vencer a la considerada favorita, Lorena Cuéllar Cisneros. Por otro lado, Claudia Valeria Yáñez Centeno, hermana de César está ubicada en segundo sitio de las preferencias ciudadanas en Colima, solamente detrás de la favorita, Indira Vizcaíno.

[email protected]