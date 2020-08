Respalda Astudillo a López-Gatell y señala que ’todos somos responsables por la pandemia del COVID-19’

Tras manifestar que los gobernadores "no somos responsables de que la pandemia haya llegado en este momento, pero sí somos todos, el Presidente de la República, los gobernadores y los presidentes municipales, responsables de la conducción del tema de la pandemia", indicó el Ejecutivo guerrerense, Héctor Astudillo Flores.



Astudillo Flores dijo que no va a contribuir a la confrontación entre gobernadores y el Gobierno de la República por el manejo de la pandemia. Enfatizó que atender la emergencia sanitaria por el COVID-19 es una responsabilidad de todos.



En la transmisión número 130 para actualizar los datos del desarrollo del coronavirus en Guerrero, el gobernador recordó que desde el inicio de la pandemia, primero se previó que el problema sanitario sería muy grave, en un segundo término traería consecuencias económicas y en un tercer punto sería problemas políticos.



Lo anterior fue manifestado por el gobernador luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell anunciara sanciones contra los gobernadores que no colaboren en la estrategia contra la pandemia.



Sin embargo, aclaró que como gobernador no va a contribuir a la confrontación pensando que la salida del subsecretario Hugo López-Gatell va a resolver el problema de la pandemia.



Pero si consideró que fue desafortunada la posición del subsecretario de anunciar sanciones civiles y penales a gobernadores, pues dijo que estas se deben aplicar para todos los que no quieran colaborar en la contención de los contagios, ya sean autoridades federales, estatales y municipales.



En el mensaje a través de sus redes sociales, confirmó que el gobierno de Guerrero se sumará al inicio del ciclo escolar 2020-2021 de manera virtual, debido a que no hay condiciones para que las clases sean presenciales.



También agregó que como medida preventiva de contagios, las y los trabajadores del gobierno del estado no regresaron a las labores.



Dijo que a pesar de que las defunciones por COVID-19 disminuyeron en este mes, no quiere decir que el problema de la pandemia esté resuelto.



DATOS DEL COVID-19 EN GUERRERO



En la presentación de los datos del desarrollo de la pandemia, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos indicó que la entidad sigue en semáforo naranja y acumula a la fecha 11 mil 369 casos positivos y mil 423 defunciones.



Agregó que en las últimas 24 horas se notificaron 192 nuevos casos y de los mil 66 casos activos, 347 están en Acapulco, 307 en Zihuatanejo y 112 en Chilpancingo.



Agregó que las defunciones van a la baja en alrededor de un 45 por ciento, comparó el mes de junio, cuando se registraron 616 fallecimientos y julio que cerró con 343.



En cuanto a la hospitalización, el secretario Carlos de la Peña detalló que se encuentran 259 pacientes hospitalizados, de estos, 110 están estables, 102 graves y 47 intubados, la ocupación de camas COVID-19 es del 31 por ciento.



En las cifras del gobierno federal, Guerrero se encuentra en el lugar número 26 con el 30 por ciento de camas ocupadas y en el lugar 28 en la ocupación de ventiladores con un 23 por ciento.



Por último, la calificación de Guerrero en los indicadores del semáforo de riesgo epidémico es del 2.2, por lo que la entidad seguirá en semáforo naranja



En la transmisión también estuvieron el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo y la directora de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés.