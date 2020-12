Respalda Brenda Catalán públicamente a Javier Solorio y llama a acapulqueños a unirse por un bien común

La influencer, reconocida en el mundo por promocionar el puerto, Brenda Catalán, hizo público su respaldo al síndico de Acapulco, Javier Solorio Almazán, a quien definió como una persona honesta, preparada y que sigue los preceptos de la Cuarta Transformación, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En una entrevista que alcanzó miles de seguidores en Facebook, Brenda Catalán comentó que Solorio Almazán representa la consolidación de la 4T y la transformación de Acapulco, ’conozco al doctor Javier desde hace algunos años, y desde que coincidimos con él, me llamó la atención su valor altruista en beneficio a la sociedad. Afortunadamente hoy es síndico de Acapulco y nada me haría más feliz, que saber que mi ciudad está en buenas manos, de alguien inteligente, preparado, honesto y con la visión que el puerto necesita’, manifestó.



La también experta en marketing digital, con sus más de 200 mil seguidores en Facebook, 100 mil suscriptores en YouTube y 500 mil en Instagram, expresó que Javier Solorio es la opción que Morena necesita y que en 2021 será el que cambie la historia del destino de playa.



Añadió que en su programa de televisión, transmitido por TV Azteca a nivel nacional, todas las semanas proyecta diversos atractivos turísticos, como una manera de ayudar a los empresarios y a toda la industria sin chimeneas a mejorar su economía, puesto que este sector representa una de las principales entradas económicas no sólo en Acapulco, sino en todo México.



Explicó que la fuerza de los jóvenes es muy importante actualmente, debido a que tienen ideas frescas, modernas, además de son emprendedores y crean más del 50 por ciento de los empleos, algo que la sociedad requiere y busca para transformarse y salir adelante, acotó.



Cabe resaltar que Brenda Catalán fue galardonada en 2018 por la Asociación Nacional de Locutores, en ceremonia realizada en Las Vegas, Nevada, donde resaltó como una de las más importantes influencers no sólo a nivel nacional, sino en todo Latinoamérica.