Respalda Concanaco-Servytur acciones del Gobierno de Acapulco contra el COVID-19

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), convocó a la sociedad respaldar las acciones preventivas y de mitigación contra el COVID-19, instrumentadas por la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo.



’Son medidas acertadas, a mucha gente no le podrán gustar, pero ella como primera autoridad de este importante municipio y puerto de Acapulco, donde vivimos exclusivamente del turismo, toma estas acciones para prevenir cualquier acontecimiento que pudiera expandir más la pandemia’, dijo el representante camaral en Guerrero, Javier Saldívar Rodríguez.



Luego de participar en una reunión privada con Román Ocampo, donde analizaron estrategias para la reactivación económica, especialmente del sector turístico que se encuentra en receso por la emergencia sanitaria, el vicecoordinador en la zona Sur de la Concanaco-Servytur dijo que, el programa Hoy No Circula y la puesta en marcha de las Cocinas Comunitarias, son medidas acertadas y en bien de la sociedad acapulqueña.



Saldívar Rodríguez lamentó la escasa participación social en acatar las medidas de sana distancia y permanecer en casa para cortar cadenas de contagio del nuevo Coronavirus, ’la gente no entiende, no quiere entender del problema que estamos viviendo, es un problema muy serio, muy delicado, donde está de por medio la vida del ser humano’, dijo tras advertir que en Acapulco hay más de 500 casos activos confirmados de COVID-19 y una veintena de defunciones.



En el contexto antes expuesto, el representante de la Concanaco-Servytur manifestó su apoyo y respaldo absoluto a las decisiones que tome la autoridad municipal para contener los contagios, con el objetivo de que no se prolongue más la apertura de negocios.



’Claro que respaldamos las medidas, nosotros tenemos que respaldar a la primera autoridad porque sabemos del problema tan grave que está ocurriendo y ha ocurrido a nivel mundial. Acapulco requiere la participación de todos para superar esta pandemia y podamos reactivar el turismo. Adela Román cuenta con nuestro apoyo total’, dijo el empresario.



Saldívar Rodríguez hizo un llamado final a la población para no politizar las acciones que el Gobierno de Acapulco ponga en marcha, como el programa alimentario, el control de la movilidad en las calles para reducir el número de personas desocupadas que se mueven en automóviles particulares y del servicio público, y los operativos para dispersión de aglomeraciones que pongan en riesgo la salud pública.