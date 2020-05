Respalda Consejo Coordinador Empresarial en Guerrero acciones de Adela Román

’Creo que este es un gobierno sensible. Hay que resaltar las potencialidades, las buenas acciones y las buenas decisiones que la alcaldesa Adela Román Ocampo está tomado por el bien de la sociedad’, dijo sin tapujos el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla, en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19.



El dirigente empresarial sostuvo este martes una reunión de trabajo con la alcaldesa en el Ayuntamiento, acompañado de líderes de cámaras y asociaciones patronales del puerto, quienes manifestaron su disposición de sumar esfuerzos para trabajar de la mano con el Gobierno de Acapulco y afrontar unidos las adversidades sociales y económicas que genera el virus.



Durante el encuentro con la alcaldesa, los empresarios le expresaron su reconocimiento por la instalación de las 28 Cocinas Comunitarias para alimentar a más de 16 mil acapulqueños diariamente, esfuerzo que realizan trabajadores municipales y ciudadanos voluntarios bajo la coordinación del DIF Acapulco.



Badillo Escamilla respaldó el programa de control vehicular Hoy No Circula, por considerar que es una decisión enfocada para reducir la movilidad y disminuir los contagios que en Guerrero y en Acapulco ’son ascendentes’, ante lo cual Adela Román —dijo— ’está tomando acciones que deben de implementarse en estos momentos’.



Al concluir la reunión, Joaquín Badillo resaltó que entre otros temas importantes que abordaron con la alcaldesa destaca el trabajo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), por las acciones extraordinarias que realiza la paramunicipal al no dejar sin agua potable a la ciudadanía, haciendo además un esfuerzo para contratar jornaleros temporales encargados de retirar el azolve acumulado en los tanques de almacenamiento de agua que no habían sido lavados en 9 años.



Finalmente, Joaquín Badillo recalcó que la salud de todos los acapulqueños es una gran responsabilidad de la actual administración municipal, por lo que reiteró el llamado a la población para que coadyuven con las diversas acciones de prevención de la pandemia que realiza la administración encabezada por Adela Román Ocampo, en beneficio de toda la sociedad.