Respalda el FADG propuesta de empresarios para salvar empleos en Acapulco y Guerrero

El Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG) respalda la propuesta presentada hoy por los empresarios del puerto de Acapulco, en la que solicitan a los tres órdenes de gobierno el apoyo en puntos torales que permitan la recuperación de empleos y evitar el cierre de cientos de empresas.



Nos unimos plenamente a su causa, las exigencias que hoy hacen son posibles, no se puede obviar la situación y dejarlos a la deriva. A las Mypimes se les debería de garantizar un programa donde puedan acceder a microcréditos, descuentos en el pago del IMSS, Infonavit, Afores, ISR, IVA, pagos a la CFE, pagos a la CAPAMA, predial y otras exenciones de impuestos.



Además, exigimos la atención no solamente para los empresarios, que son la base de la economía del Estado y los que generan fuentes de empleo, sino también para los grupos vulnerables, los comerciantes, los transportistas, los prestadores de servicios turísticos y todos aquellos que en este momento no tienen apoyo de ningún tipo y están en la incertidumbre.



A ellos es necesario garantizarles, por lo menos, el alimento en su mesa; el acceso a la canasta básica para llevar el pan a su hogar; la atención médica y un programa de Salario Solidario con el que puedan obtener recursos que les ayuden para el sostén de sus familias.



No es tiempo de colores ni de actitudes partidarias, se necesita voluntad de todos los niveles de gobierno, comunión social, unidad y sobre todo mucha solidaridad, para salir adelante de esta situación en la que hoy está sumergido el mundo entero.



El FADG seguirá apoyando estos movimientos, luchará codo a codo con la ciudadanía, y sus representantes populares (alcaldes, diputados, ediles) serán la voz para llevar a las instancias correspondientes estos planteamientos. Es tiempo de no callar, es tiempo de exigir, pero también ayudar desde cada una de nuestras trincheras, en esto estamos todos juntos, todos coincidimos en la búsqueda del bienestar de nuestro Guerrero.