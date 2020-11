Respalda Herminio Cahue Calderón el Trabajo de suteymistas de Naucalpan

Siempre y cuando no se atente en contra las conquistas laborales. Vamos a seguir velando por los intereses de las familias suteymistas.



Aseguró lo anterior, Tomás Palomares Parra, secretario general de ese gremio en Naucalpan, durante una reunión de trabajo que sostuvo con Hermino Cahue Calderón, secretario general en el Estado de México del SUTEyM, durante la cual el líder máximo de esa organización refrendó su compromiso y respaldo total a la sección Naucalpan.



’Agradezco a nuestro secretario general sus palabras y el total respaldo que nos brinda para hacer respetar los derechos ganados a través de la historia por los suteymistas en muestra sección, en tiempos complicados como los que vivimos actualmente, sin embargo, e interés colectivo de recibir lo ganado a través de la historia, es nuestra prioridad. El Suteym se construye diariamente’, dijo.



Por otra parte, Plomares Parra, destacó que ’son 82 años de lucha, de fortalecimiento y de unidad y seguiremos la ruta de hacer valerer el respeto a nuestra organización. Por el triunfo de justicia social, en haras de la unidad y fortaleza sindical, que viva el Suteym’, destacó.



Durante la reunión de trabajo, Palomares Parra, agradeció el esfuerzo y dedicación a Hermnio Cahue hacia a clase trabajadora suteymista. ’Muchas gracias por seguir por seguir luchando por nuestras prestaciones y porque se cumplan. No sólo lo apoyamos, sino que también cuenta con nuestro respaldo. Seguiremos ornado porque toda esta pandemia termine pronto y la economía siga fluyendo por el bienestar de todos’, dijo.



Asimismo, el dirigente de la sección Naucalpan, destacó que ’la familia suteymista de Naucalpan, siempre se ha catalogado y distinguido por su trabajo en beneficio de la ciudadanía y en ese se tido no daremos ni un paso atrás, pero, reitero que seguiremos luchando por que nbo se vulneren las conquistas laborales de la clase trabajadora’.



Finalmente, Herminio Cahue Calderón reconoció el desempeño de Tomás Palomares Parra y refrendó su compromiso de seguir trabajado de la mano con la sección Naucalpan, toda vez que es y será en beneficio de los suteymistas y sus familias.