Respaldada la iniciativa de Mirna Acosta por dirigente Nacional de Movimientos Sociales

El dirigente Nacional de Movimientos Sociales Emilio Villar González, respalda la iniciativa para integrar una ley que contemple la paridad en los mandos de las administraciones públicas, la coordinadora de alcaldes de Morena, Mirna Acosta Tena anunció el VI Foro ’Empoderamiento de las Mujeres’, programado para el 16 de octubre, en el que tomarán parte artistas, deportistas, psicólogos y académicos de talla nacional.



Lo anunció acompañada de Emilio Villar González, dirigente nacional de Movimientos Sociales y la presidenta nacional de la Federación de Ciudadanas Organizadas (FECOM), Itzel Chávez.



En su visita a Michoacán, Emilio Villar, condenó la violencia contra las mujeres y llamó a la unidad nacional para respaldar desde la conciencia y la organización ciudadana el proyecto de nación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Expresó coincidir con la lucha que enarbola en Michoacán Mirna Violeta Acosta, quien dijo representa un proyecto de mujeres y hombres libres al servicio de la gente y el pueblo de Michoacán.



También criticó al gobernador Silvano Aureoles al considerar que poco ha hecho por el estado y llamó a la organización interna de Morena para lograr la transformación de Michoacán en 2021.



Desde aquí, en Morelia, -dijo- hacemos tres llamados puntuales:



1. Fortalecer a Morena como partido y movimiento bien organizado, que defienda las causas justas y las causas del pueblo.



2. Terminar ya con la cultura heteropatriarcal que priva en Michoacán y que domina a México, ¡Ya no más patriarcado! ¡Ya no más machismo! ¡Ya no más desigualdad en cuanto a derechos! ¡Exigimos equidad plena y derechos plenos para mujeres y hombres!



3. Hacer posible la unidad de todos los sectores sociales del pueblo michoacano, no entorno a una persona, sino a un proyecto como el que abandera la arquitecta Mirna Violeta Acosta Tena.



Así como también participó el dirigente magisterial, Jesús Tavares, quien agradeció la apertura para que este sector participe en los foros, pues reconoció que por años las trabajadoras de la educación han sido hostigadas laboralmente y se pronunció por revalorar la fundición de las y los maestros michoacanos.



Posteriormente, Fernando Alvarado Rangel, presidente municipal de Cuitzeo, compartió algunos de los programas sociales implementados en el Pueblo Mágico tendientes a fortalecer la integración familiar, y que en algunos casos han coadyuvado en la prevención de delitos.



A continuación, Víctor Otero Cárdenas, concejal de la alcaldía de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, celebró la organización que encabeza Acosta Tena al servicio de las causas justas y la reconstrucción del país desde la visión de la Cuarta Transformación, y respaldo la idea de que los gobiernos integren gabinetes paritarios por ley desde las administraciones municipales.