Respaldan a Adela Román militantes y simpatizantes de Morena en Chilpancingo

La aspirante a la candidatura a la gubernatura de Guerrero por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Adela Román Ocampo, sumó el respaldo de los habitantes de Chilpancingo quienes le manifestaron su confianza para que sea la primera mujer en la gubernatura que encabece la transformación de Guerrero.



Luego de encabezar una caravana de autos que recorrió la ciudad capital, la presidenta municipal de Acapulco con licencia para buscar la candidatura, encabezó un mitin en el teatro hundido de la Alameda Central, destacó la lucha de las mujeres en la historia de México que en 2021 podría cristalizarse en la historia de Guerrero al convertirse en la primera mujer gobernadora con el respaldo de ciudadanos comprometidos con la Cuarta Transformación.



’Nosotras ya no tuvimos que disfrazarnos como lo hizo sor Juana Inés de la Cruz, que se vistió de hombre para tener derecho a la educación, hoy es tan común ver los planteles de preescolar con niños y niñas, igual las primarias, las secundarias y universidades. Hoy ha avanzado el movimiento de las mujeres en este país’, manifestó entre aplausos de los presentes.



Ante un centenar de simpatizantes que respaldan su proyecto para llegar a Palacio de Gobierno, Adela Román pidió con humildad el apoyo y confianza de hombres y mujeres, especialmente de los jóvenes, para ganar la encuesta que realiza Morena, a su vez demandó al resto de los aspirantes al respeto y evitar las descalificaciones, porque los enemigos están fuera y no quieren que gane Morena.



Entre vítores y porras de ’Adela Gobernadora… Adela Gobernadora’, dijo que en Morena ’debemos demostrar que tenemos valores y tenemos que demostrar que lo único que nos mueve para gobernar a Guerrero es el amor por esta patria, por nuestras raíces, por nuestra historia, por los hombres y las mujeres que dieron su vida para que viviéramos en una patria diferente’.



Adela Román se comprometió a gobernar bajo los lineamientos que ha marcado el presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, hombre con ideales y convicciones que buscan el bienestar social. Y que sin derramar una sola bala, ha enarbolado la Cuarta Transformación para beneficio de los mexicanos.



Acompañaron a Adela Román el líder del Movimiento Magisterial Democrático, Robespierre Moreno Benicio; el ex dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense, Tomás Estévez Galdino; el dirigente de la agrupación ’Caminemos Juntos’, Ricardo Martínez; el presidente de la Asociación Nacional de Músicos en Guerrero, Emilio Hernández Hidalgo; así como el líder del Movimiento Opositor de La Parota, Felipe Flores, entre otros.