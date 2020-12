Respaldan a Evodio Velázquez alcaldes de Atoyac, Tecpan y Petatlán

En gira de trabajo por la Costa Grande el precandidato de unidad del PRD, Evodio Velázquez Aguirre, recibió el respaldo de ciudadanos, líderes sectoriales, militantes, la alcaldesa de Atoyac y los alcaldes de Tecpan y Petatlán.



En Atoyac Velázquez Aguirre fue recibido por la alcaldesa con licencia Yanelly Hernández quien durante su mensaje recalcó conocer al exalcalde porteño desde muy joven, "para mí como perredista es un honor saber que tú nos vas a representar. Mi participación es para decirte que el perredismo atoyaquense estará con Evodio y que vamos a luchar hasta el final, ese es nuestro compromiso y esa confianza te la entregamos."



El abanderado dijo que su visita a Atoyac era para promover la unidad del PRD "que hoy cierra filas con su candidato y con un proyecto que tiene visión y estrategia." En su discurso propuso que hará un gobierno de atención al sector femenil dándoles el 50 % de los cargos, recuperando el programa próspera, apoyando a las madres solteras, y también a los jóvenes con un programa que se llamará mi primer empleo, vamos a fortalecer la actividad agrícola y vamos a gestionar obras importantes como la carretera ampliada a Zihuatanejo."



En el evento Evodio pidió un minuto de aplausos en memoria del síndico municipal, integrante de su grupo político, Wilberth Galeana Radilla, quien falleció en octubre pasado por Covid19.



Minutos después el precandidato perredista se trasladó a Tecpan de Galeana donde recibió el respaldo del alcalde Yasir Deloya Díaz, así como ciudadanos, militantes, delegados y líderes sectoriales a quienes expuso las propuestas derivadas del Plan que Evolucionará Guerrero.



Dentro de los planteamientos el abanderado del sol azteca anunció el programa Campo al 100 y la creación de escuelas campesinas, "para que los campesinos tengan acceso a tecnologías y produzcan más, el programa de apoyo a madres solteras, becas escolares y recuperar la entrega de útiles escolares y uniformes gratuitos."



Añadió que realizará un gobierno justo, con corazón "pero sobre todo con resultados." Por lo que se someterá a "una consulta popular a los 3 años de gobierno; que el pueblo decida si estamos haciendo bien las cosas o no lo estamos haciendo bien."



Por la tarde Evodio Velázquez visitó Petatlán donde se reunió con el alcalde con licencia Esteban Cárdenas Santana, quien puntualizó que "Evodio ha demostrado una gran capacidad de trabajo, un gran compromiso con el pueblo de Guerrero, los compromisos que se echa los cumple; eso le ha permitido ser nuestro candidato y no tengo la menor duda que será nuestro próximo gobernador de Guerrero. Evodio es una persona honorable que el poder no lo ha mareado, fue presidente de Acapulco y siempre ha sido cercano a la gente, por eso vamos a apoyarlo."



Velázquez dio a conocer las propuestas de gobierno y criticó a la federación, "el gobierno de Morena no está priorizando a Guerrero, no es prioridad porque le han recortado al turismo, al campo y eso es muy grave, preocupados estamos; si llegamos a tener el apoyo de la gente vamos a diversificar el turismo, la economía y daremos mayor impulso al campo; aprovecharemos esta infraestructura que tenemos con Lázaro Cárdenas y darle mayor utilidad a un puerto de embarque y desembarque como este que tiene que ser explotado."



A la gira de trabajo lo acompañó su esposa, la diputada local Perla Edith Martínez; la secretaria general del PRD Ivet Díaz Bahena; el regidor de Petatlán Juan Carlos Galeana; comisarios, delegados, comisariados, líderes sectoriales, regidores, síndicos y ciudadanos.