Respaldan a Evodio Velázquez más de 3 mil ciudadanos en Zihuatanejo y Tecpan

’Vamos a tener un gobierno donde se respete, se quiera y se aprecie a la mujer; vamos a luchar contra la violencia de género, aquí valoramos lo que significan las mujeres, por eso en el gobierno del PRD tendrán cabida en el 50% de los cargos", subrayó el abanderado del PRD a la gubernatura, Evodio Velázquez Aguirre, durante su cierre de precampaña en Costa Grande.



Por la tarde, durante su discurso en Tecpan, el precandidato recalcó que hará una política transversal "porque las mujeres están en el campo, en la ciudad, en todas las profesiones, en la política; hoy las mujeres tienen que ser atendidas por un gobierno de izquierda." Acto seguido ofreció recuperar el programa Próspera que quitó el gobierno federal morenista.



Velázquez Aguirre pidió "no hacer el caldo gordo a Morena, para que no siga poniendo a cualquiera de representante." Y se comprometió a impulsar programas como el de campo al 100, becas para estudiantes, primer empleo para los jóvenes y uniformes y útiles escolares gratuitos.



Dijo que en Guerrero él no convocará a la desunión, "vamos a convocar a la unidad de los guerrerenses y de los mexicanos, desde aquí vamos a construir la paz, sumando esfuerzos y el PRD hoy tiene un gran trabajo que hacer: levantar la bandera de la union de los mexicanos. Aquí no debe haber chairos ni fifis, ni conservadores contra liberales, aquí todos somos mexicanos."



En la mañana Evodio Velázquez visitó Zihuatanejo de Azueta acompañado de Carlos Reyes, el exaspirante del sol azteca a la gubernatura, quien le refrendó su apoyo y se comprometió a trabajar unidos para conseguir la candidatura de la alianza PRD - PRI.



Ahí el exalcalde porteño expuso su plan de gobierno, denominado "el Plan que Evolucionará Guerrero" y enlistó las acciones y programas a realizar. En su mensaje arengó fuerte y dijo que si Morena tiene Toro, "en el PRD hay jinete."



En ambos eventos se cuidaron todas las medidas de seguridad sanitaria, como el uso de gel antibacterial en las entradas y salidas, se supervisó que todos llevaran puesto cubrebocas y la temperatura de cada uno de los asistentes.



A la gira acudieron los alcaldes de la Unión y Petatlán, Crescencio Reyes y Esteban Cárdenas; la diputada Perla Edith Martínez; la alcaldesa de Atoyac, Yaneli Hernández; el expresidente estatal del PRD Ricardo Barrientos Ríos; el exalcalde de Zihuatanejo Amador Campos Aburto y el aspirante a la alcaldía de este puerto, Arturo Arzeta.