Respaldan directores de la Montaña, el Timbrado de la Nómina en la UAGro

En un manifiesto, la directora y directores de las Escuelas Preparatorias y del Centro Regional de Educación Superior de la Región Montaña, ratificaron ’nuestro total y absoluto respaldo al Dr. Javier Saldaña Almazán, Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, sobre la decisión de realizar el timbrado de la nómina, y cumplir con esto una obligación constitucional’.



En el documento, se especificó que ’los que suscriben le reconocemos su gestión al frente de nuestra Alma Mater, siempre con miras a mejorar la calidad académica, mejoramiento de las condiciones laborales, mejor atención a la comunidad estudiantil, y una histórica inversión en materia de infraestructura en la institución’.



El manifiesto fue firmado por el Coordinador del Centro Regional de Educación Superior de la Montaña, MD. Juliel Antonio Morales; de la Escuela Preparatoria no. 26, Lic. Constantina García Zapoteco; Escuela Preparatoria no.11, QBP. Juan Luis Ozuna López; Escuela Preparatoria no. 38, QBP. Francisco Madero Fiscal y de la Escuela Preparatoria no. 31, Biol. Víctor Manuel Carreto Morales.